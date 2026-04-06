Cómo ver Artemis II en vivo desde Argentina y seguir la misión a la Luna de la NASA

Resumen de nota
- La NASA lanza la misión tripulada Artemis II este 6 de abril, realizando un sobrevuelo lunar que podrá verse en vivo desde Argentina a las 14:00 por diversas plataformas digitales.
- Tras 50 años sin vuelos tripulados a la Luna, la nave Orion transmitirá imágenes y audios en tiempo real vía Netflix y YouTube, retomando el legado de las misiones Apollo.
- Este hito del programa Artemis busca establecer presencia humana sostenible en la Luna y preparar viajes a Marte, democratizando el acceso global a la exploración espacial.
Durante años, la Luna fue una imagen lejana, fija en el cielo. Hoy vuelve a moverse en tiempo real. Este 6 de abril, millones de personas pueden seguir desde sus pantallas uno de los momentos más esperados de la exploración espacial: el vuelo tripulado de Artemis II de la NASA.
La misión marca el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna después de más de 50 años. No habrá descenso: la nave realizará un sobrevuelo alrededor del satélite, en una maniobra clave antes del próximo paso, que sí buscará volver a pisar su superficie.
El evento se transmite en vivo y permite ver imágenes desde el espacio, escuchar las comunicaciones con la tripulación y seguir cada momento del recorrido. Es una experiencia que combina ciencia, tecnología e historia en simultáneo.
Qué se puede ver en la transmisión
Durante el vivo, el público puede acceder a distintos momentos de la misión:
- El recorrido de la nave alrededor de la Luna.
- Imágenes en tiempo real desde el espacio.
- Comunicación directa con los astronautas.
- Instantes clave del vuelo.
Dónde ver Artemis II en vivo
La transmisión está disponible en varias plataformas:
- Netflix (sección de eventos en vivo).
- Canal oficial de la NASA en YouTube.
- Plataforma NASA+.
- Redes sociales oficiales de la agencia.
El inicio está previsto alrededor de las 14 en Argentina, aunque puede ajustarse según el desarrollo de la misión.
Por qué este vuelo marca un antes y un después
Artemis II es el primer vuelo tripulado del programa Artemis, el plan con el que la NASA busca volver a llevar humanos a la Luna y avanzar hacia futuras misiones a Marte.
El último antecedente similar se remonta a las misiones del programa Apollo 13, que marcaron una era en la exploración espacial. Desde entonces, ningún astronauta volvió a acercarse tanto a la Luna.
Este nuevo paso no es solo técnico. También vuelve a poner al espacio en el centro de la conversación global, ahora con una diferencia: cualquiera puede seguirlo en vivo.
La escena ya no es exclusiva de los astronautas. Esta vez, el viaje también se mira desde la Tierra.