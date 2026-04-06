Artemis II ya está cerca de la luna y así podrá verse el momento más esperado

En total, son 32 cámaras las que equipan Orión, cinco de las cuales pertenecen a la revista National Geographic y que registran imágenes para hacer un documental de la expedición. En el interior hay dos que apuntan hacia el exterior, en las ventanas. También hay dos cámaras médicas para ver y evaluar a los astronautas. Además, son varias las cámaras de mano: una GoPro, dos Nikon D5 y una Nikon Z9. Los astronautas cuentan con las cámaras de sus iPhone y de sus tablets, una para cada uno.