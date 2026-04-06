Artemis II ya está cerca de la luna y así podrá verse el momento más esperado

Resumen de nota
- La misión Artemis II de la NASA sobrevolará el lado lejano de la Luna este 6 de abril, con cuatro astronautas a bordo de la nave Orión para realizar investigaciones científicas.
- Tras 50 años sin misiones cercanas al satélite, el cohete utiliza 32 cámaras estratégicas para capturar imágenes inéditas que serán transmitidas por diversas plataformas globales.
- Este hito tecnológico representa un avance clave en la exploración espacial moderna, preparando el terreno para futuras misiones tripuladas y el estudio profundo de la Luna.
El mundo está expectante ante el viaje de los cuatro astronautas a bordo del cohete Orión. Personas de todas partes están siguiendo el minuto a minuto de la misión Artemis II y hoy, en particular, será un día especial. Pero, aunque se cree que la gran meta de los tripulantes será pisar la Luna, hay una concepción errónea al respecto. Los astronautas no tienen por objetivo descender en el astro nocturno, sino hacer otro tipo de acercamiento.
Después de haber enviado saludos por Pascuas desde el espacio exterior, los astronautas están listos para el gran acercamiento. “El 6 de abril, el equipo de Artemis II volará por encima del lado más lejano de la Luna”, escribieron en una historia de la cuenta oficial de la misión –@nasaartemis–. En el mismo posteo agregaron una cuenta regresiva que indica que el hecho sucederá cerca de las 14 –hora argentina–.
Cómo ver el acercamiento de Artemis II a la Luna
Desde hace más de 50 años los seres humanos no tienen una misión tan cercana al astro nocturno. La Luna fue el motivo de conquista de Apolo XVI y esta vez su superficie se convirtió en objeto de estudio de Artemis II. El cohete construido cuenta con un total de nueve cámaras en el exterior que permiten capturar imágenes en todas las direcciones posibles.
Por eso, miles de personas querrán sintonizar la transmisión para no perderse ningún detalle. La NASA acordó que diferentes plataformas de streaming pudieran retransmitir el viaje. Netflix, HBO Max, YouTube, Peacock, Amazon Prime y la aplicación NASA+ se harán eco de las imperdibles imágenes.
Artemis II tiene 32 cámaras en total
La NASA transmitió en vivo una entrevista con Lorelei Lohrli-Kirk, subdirectora de Imágenes del cohete Orión. En total, hay nueve cámaras en el exterior del cohete, distribuidas estratégicamente y apuntando hacia diferentes direcciones para capturar imágenes de la Luna y la Tierra.
En total, son 32 cámaras las que equipan Orión, cinco de las cuales pertenecen a la revista National Geographic y que registran imágenes para hacer un documental de la expedición. En el interior hay dos que apuntan hacia el exterior, en las ventanas. También hay dos cámaras médicas para ver y evaluar a los astronautas. Además, son varias las cámaras de mano: una GoPro, dos Nikon D5 y una Nikon Z9. Los astronautas cuentan con las cámaras de sus iPhone y de sus tablets, una para cada uno.