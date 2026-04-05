Luego de las tres muertes en Tucumán, Lisandro Catalán pidió respeto y adelantó que señalará responsables

Resumen de nota
- Lisandro Catalán (LLA) expresó pesar por las tres muertes ocurridas tras el fuerte temporal en Tucumán este fin de semana y prometió señalar a los responsables de la tragedia.
- Las víctimas incluyen a un niño electrocutado y una pareja arrastrada por un canal. Las lluvias superaron ampliamente los 55mm previstos, colapsando el sistema de drenaje provincial.
- El desastre reaviva el debate sobre la falta de infraestructura. Catalán adelantó que presentará soluciones de fondo para evitar nuevos anegamientos y tragedias en la región.
Luego de la lluvia que hubo en Tucumán en las últimas horas y que dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas -un niño que murió electrocutado y una pareja que fue arrastrada por un canal mientras circulaba en su vehículo-, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia (LLA), Lisandro Catalán, se pronunció públicamente.
El dirigente manifestó su pesar por lo ocurrido y envió un mensaje de acompañamiento a las familias de las víctimas en este momento de profundo dolor. “Mi solidaridad y acompañamiento a las familias de las víctimas de las inundaciones de las últimas horas, en este momento de dolor irreparable”, expresó.
Catalán también hizo referencia a las causas del desastre, aunque optó por no profundizar en críticas inmediatas. “Lo ocurrido tiene causas concretas y responsables con nombre y apellido. Pero no es momento de ahondar en ello, por respeto a las víctimas”, sostuvo.
En ese sentido, adelantó que en las próximas semanas se referirá con mayor detalle a la situación y a las posibles soluciones estructurales. “En las próximas semanas nos expresaremos sobre estas causas y las soluciones de fondo, como lo venimos haciendo con responsabilidad cívica”, afirmó.
El temporal volvió a poner en discusión la situación de la infraestructura y los sistemas de drenaje en la provincia, en medio de reiterados episodios de anegamientos que afectan a distintos puntos de Tucumán.
Inundaciones
El fuerte temporal de lluviay viento, registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, afectó distintos puntos de Tucumán. El Gobierno confirmó anegamientos, inundaciones, evacuaciones y daños en infraestructura.
En la Casa de Gobierno señalaron que se había anticipado una alerta amarillo, con previsiones de precipitaciones inferiores a los 55 milímetros. Sin embargo, la intensidad de las lluvia superó ampliamente esos valores. En apenas tres horas se registraron marcas extraordinarias, agravando el impacto en varias localidades.