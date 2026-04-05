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Luego de las tres muertes en Tucumán, Lisandro Catalán pidió respeto y adelantó que señalará responsables

“Mi solidaridad y acompañamiento a las familias de las víctimas de las inundaciones de las últimas horas, en este momento de dolor irreparable”, expresó el libertario.

Lisandro Catalán. Lisandro Catalán.
05 Abril 2026

Resumen de nota

  • Lisandro Catalán (LLA) expresó pesar por las tres muertes ocurridas tras el fuerte temporal en Tucumán este fin de semana y prometió señalar a los responsables de la tragedia.
  • Las víctimas incluyen a un niño electrocutado y una pareja arrastrada por un canal. Las lluvias superaron ampliamente los 55mm previstos, colapsando el sistema de drenaje provincial.
  • El desastre reaviva el debate sobre la falta de infraestructura. Catalán adelantó que presentará soluciones de fondo para evitar nuevos anegamientos y tragedias en la región.
Resumen generado con IA

Luego de la lluvia que hubo en Tucumán en las últimas horas y que dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas -un niño que murió electrocutado y una pareja que fue arrastrada por un canal mientras circulaba en su vehículo-, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia (LLA), Lisandro Catalán, se pronunció públicamente.

El dirigente manifestó su pesar por lo ocurrido y envió un mensaje de acompañamiento a las familias de las víctimas en este momento de profundo dolor. “Mi solidaridad y acompañamiento a las familias de las víctimas de las inundaciones de las últimas horas, en este momento de dolor irreparable”, expresó.

Catalán también hizo referencia a las causas del desastre, aunque optó por no profundizar en críticas inmediatas. “Lo ocurrido tiene causas concretas y responsables con nombre y apellido. Pero no es momento de ahondar en ello, por respeto a las víctimas”, sostuvo.

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En ese sentido, adelantó que en las próximas semanas se referirá con mayor detalle a la situación y a las posibles soluciones estructurales. “En las próximas semanas nos expresaremos sobre estas causas y las soluciones de fondo, como lo venimos haciendo con responsabilidad cívica”, afirmó.

El temporal volvió a poner en discusión la situación de la infraestructura y los sistemas de drenaje en la provincia, en medio de reiterados episodios de anegamientos que afectan a distintos puntos de Tucumán.

Inundaciones

El fuerte temporal de lluviay viento, registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, afectó distintos puntos de Tucumán. El Gobierno confirmó anegamientos, inundaciones, evacuaciones y daños en infraestructura. 

En la Casa de Gobierno señalaron que se había anticipado una alerta amarillo, con previsiones de precipitaciones inferiores a los 55 milímetros. Sin embargo, la intensidad de las lluvia superó ampliamente esos valores. En apenas tres horas se registraron marcas extraordinarias, agravando el impacto en varias localidades. 

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