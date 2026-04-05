Luego de las tres muertes en Tucumán, Lisandro Catalán pidió respeto y adelantó que señalará responsables

Luego de la lluvia que hubo en Tucumán en las últimas horas y que dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas -un niño que murió electrocutado y una pareja que fue arrastrada por un canal mientras circulaba en su vehículo-, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia (LLA), Lisandro Catalán, se pronunció públicamente.