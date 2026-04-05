Así fue el operativo policial bajo el puente en Tafí Viejo, donde murieron Mariano Robles y Solana Albornoz

Resumen de nota
- Mariano Robles y Solana Albornoz fueron hallados muertos este domingo en su auto en un canal de Tafí Viejo, Tucumán, tras ser arrastrados por un temporal el viernes por la noche.
- La pareja regresaba de un casamiento cuando la lluvia histórica inundó las calles. Tras horas de búsqueda, operarios hallaron el vehículo bajo un puente durante tareas de limpieza.
- La justicia investiga el hecho como asfixia por inmersión. La tragedia, con tres muertes totales por el temporal, reabre el debate sobre la infraestructura y seguridad en la zona.
Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) aparecieron sin vida en su auto, tras asistir a un casamiento en Tafí Viejo. La pareja era buscada por sus familiares desde el sábado por la noche. Habían dejado a una niñera al cuidado de sus hijos, de 9 meses y 5 años.
Un amplio despliegue de fuerzas policiales y equipos de emergencia se activó este domingo al mediodía en la zona de Tafí Viejo, luego del hallazgo de un vehículo con dos personas en su interior, en el marco de un operativo de búsqueda que se había iniciado horas antes.
La intervención fue dispuesta por la Dirección General de Fuerzas Especiales, tras la denuncia por la desaparición de una pareja reportada el sábado a las 19. A partir de esa notificación, se activó el protocolo de búsqueda y rescate de personas, con la participación de un equipo del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.), dependiente de C.E.R.O.
El aviso que cambió el operativo
El curso del procedimiento dio un giro cerca del mediodía, cuando trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en canchas de fútbol alertaron sobre la presencia de un automóvil debajo de un puente, en un canal pluvial ubicado en inmediaciones de la cancha de Lanieri, detrás del barrio Villa Italia.
Según indicaron, al observar el interior del vehículo —un Nissan blanco— advirtieron la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales, lo que motivó la inmediata intervención policial.
Despliegue conjunto en el lugar
Al arribar al sitio, el equipo de rescate constató que ya trabajaban en la zona efectivos de distintas dependencias: comisarías jurisdiccionales, Policía Lacustre, personal de Investigaciones y Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo.
El operativo se desarrolló bajo la supervisión de personal médico, sanidad policial y peritos, incluyendo planimetristas y fotógrafos forenses, quienes documentaron la escena antes de cualquier intervención directa sobre el vehículo.
Apertura del vehículo y extracción
Para acceder al habitáculo, los bomberos utilizaron herramientas hidráulicas y equipamiento especializado, debido a las condiciones en las que se encontraba el rodado.
Una vez abierta la unidad, los rescatistas confirmaron la presencia de dos personas en su interior, que posteriormente fueron identificadas como la pareja reportada como desaparecida.
La extracción de los cuerpos se realizó mediante técnicas específicas de rescate, en coordinación con el personal médico presente en el lugar.
Confirmación y primeras pericias
Tras la intervención, el médico de sanidad certificó el fallecimiento de ambas personas en el lugar. De acuerdo con las primeras evaluaciones de la Policía, la causa probable de muerte sería asfixia por inmersión.
Finalizadas las tareas de rescate, la escena fue preservada conforme a los protocolos vigentes, quedando a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.
Un operativo que siguió el protocolo
Desde la fuerza indicaron que todas las actuaciones se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de situaciones, con intervención inmediata de las autoridades judiciales competentes.
El procedimiento incluyó desde la activación del protocolo de búsqueda hasta el trabajo coordinado de distintas áreas, en un operativo que pasó, en pocas horas, de la localización a la confirmación del desenlace.