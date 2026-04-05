Así fue el operativo policial bajo el puente en Tafí Viejo, donde murieron Mariano Robles y Solana Albornoz

La intervención fue dispuesta por la Dirección General de Fuerzas Especiales, tras la denuncia por la desaparición de una pareja reportada el sábado a las 19. A partir de esa notificación, se activó el protocolo de búsqueda y rescate de personas, con la participación de un equipo del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.), dependiente de C.E.R.O.