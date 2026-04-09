A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico

A cinco días de las muertes de Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) en un camino de Tafí Viejo, el escenario en la zona permanece prácticamente sin cambios. El tramo, ubicado en Villa Nueva Italia a la altura del kilómetro 1.301 de la ruta 9, sigue en condiciones críticas, con serias dificultades para la circulación y sin señalización que advierta a los conductores sobre los riesgos.