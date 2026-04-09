Secciones
Política

A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico

El lugar donde murieron Mariano Robles y Solana Albornoz continúa intransitable y sin intervenciones visibles. Vecinos reclaman medidas urgentes y alertan que el peligro persiste.

Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Tras la muerte de un matrimonio en Tafí Viejo hace cinco días, el camino en Villa Nueva Italia sigue sin señalización ni mejoras, manteniendo el riesgo para quienes circulan allí.
  • La pareja murió el sábado al ser arrastrada por la corriente en un sector anegado. Actualmente, el barro y la falta de mantenimiento impiden el tránsito seguro en la zona de la ruta 9.
  • Vecinos exigen obras urgentes ante la inacción oficial. La persistencia del mal estado del camino augura nuevas tragedias si no se implementa un plan hídrico y vial inmediato.
Resumen generado con IA

A cinco días de las muertes de Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) en un camino de Tafí Viejo, el escenario en la zona permanece prácticamente sin cambios. El tramo, ubicado en Villa Nueva Italia a la altura del kilómetro 1.301 de la ruta 9, sigue en condiciones críticas, con serias dificultades para la circulación y sin señalización que advierta a los conductores sobre los riesgos.

El lugar había sido recorrido días atrás, pero el estado actual, recorrido esta mañana por LA GACETA, evidencia incluso un mayor deterioro. Restos de pavimento levantado, barro acumulado, piedras de gran tamaño y sectores anegados convierten al camino en un trayecto casi imposible de transitar. Las lluvias recientes agravaron el panorama, generando una superficie resbaladiza y pesada que dificulta tanto el paso de vehículos como el tránsito peatonal.

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

En ese mismo recorrido, durante la noche del sábado, la pareja que regresaba de un casamiento fue arrastrada por la corriente de agua en un sector donde el camino desemboca en un canal. Según las reconstrucciones preliminares, el vehículo habría quedado atrapado en un badén y luego fue desplazado varios metros por la fuerza del agua.

Así fue el operativo policial bajo el puente en Tafí Viejo, donde murieron Mariano Robles y Solana Albornoz

Así fue el operativo policial bajo el puente en Tafí Viejo, donde murieron Mariano Robles y Solana Albornoz

Actualmente, ese punto continúa siendo uno de los más peligrosos. Aun con precipitaciones leves, se forma una corriente significativa que atraviesa el camino y genera un flujo de agua con fuerza suficiente para comprometer la estabilidad de cualquier vehículo. La acumulación de barro y piedras, sumada a la falta de mantenimiento, agrava aún más las condiciones.

captura de video captura de video

Pese a la gravedad del hecho, en la zona no se observan señalizaciones adecuadas ni dispositivos de prevención. Algunas estructuras improvisadas que intentaron advertir sobre el riesgo fueron desplazadas por el agua, dejando nuevamente el paso sin ningún tipo de indicación visible. Tampoco se registran trabajos de reparación o mejoras en el lugar.

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Vecinos del sector reiteraron su preocupación y aseguran que la situación es habitual cada vez que llueve. Según plantean, el estado del camino y la falta de medidas preventivas representan un riesgo constante para quienes circulan por la zona, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas.

Temas Inundaciones 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así fue el operativo policial bajo el puente en Tafí Viejo, donde murieron Mariano Robles y Solana Albornoz

Así fue el operativo policial bajo el puente en Tafí Viejo, donde murieron Mariano Robles y Solana Albornoz

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Una pareja vivió una situación casi idéntica a la del matrimonio Robles-Albornoz: misma fiesta, mismo recorrido, distinta suerte

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Las muertes de Mariano Robles y Solana Albornoz: cuando el GPS se equivoca

Defensa Civil admitió que la magnitud del temporal no estaba prevista: “Debió ser alerta roja”

Defensa Civil admitió que la magnitud del temporal no estaba prevista: “Debió ser alerta roja”

El dramático relato de un testigo sobre otra familia atrapada durante el temporal: “Me decían que había un bebé”

El dramático relato de un testigo sobre otra familia atrapada durante el temporal: “Me decían que había un bebé”

Lo más popular
Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán
1

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada
2

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni
3

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán
4

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco
5

Érika supo de los sinsabores de un amorío con un narco

El tiempo en Tucumán: la lluvia acompañará durante todo el jueves
6

El tiempo en Tucumán: la lluvia acompañará durante todo el jueves

Más Noticias
Causa Adorni: la escribana regresó a Comodoro Py con documentos clave sobre las deudas del Jefe de Gabinete

Causa Adorni: la escribana regresó a Comodoro Py con documentos clave sobre las deudas del Jefe de Gabinete

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con el apoyo de los bloques aliados

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con el apoyo de los bloques aliados

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, tras una sesión polarizada

Blindaje a la propiedad privada: proyecto de Sturzenegger

Blindaje a la propiedad privada: proyecto de Sturzenegger

El Caso Andis suma un nuevo capítulo

El Caso Andis suma un nuevo capítulo

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

La escribana complicó la situación patrimonial de Adorni

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

Comentarios