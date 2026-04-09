A cinco días de la tragedia del matrimonio, el camino de Tafí Viejo sigue igual: sin señalización y en estado crítico
Resumen para apurados
- Tras la muerte de un matrimonio en Tafí Viejo hace cinco días, el camino en Villa Nueva Italia sigue sin señalización ni mejoras, manteniendo el riesgo para quienes circulan allí.
- La pareja murió el sábado al ser arrastrada por la corriente en un sector anegado. Actualmente, el barro y la falta de mantenimiento impiden el tránsito seguro en la zona de la ruta 9.
- Vecinos exigen obras urgentes ante la inacción oficial. La persistencia del mal estado del camino augura nuevas tragedias si no se implementa un plan hídrico y vial inmediato.
A cinco días de las muertes de Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) en un camino de Tafí Viejo, el escenario en la zona permanece prácticamente sin cambios. El tramo, ubicado en Villa Nueva Italia a la altura del kilómetro 1.301 de la ruta 9, sigue en condiciones críticas, con serias dificultades para la circulación y sin señalización que advierta a los conductores sobre los riesgos.
El lugar había sido recorrido días atrás, pero el estado actual, recorrido esta mañana por LA GACETA, evidencia incluso un mayor deterioro. Restos de pavimento levantado, barro acumulado, piedras de gran tamaño y sectores anegados convierten al camino en un trayecto casi imposible de transitar. Las lluvias recientes agravaron el panorama, generando una superficie resbaladiza y pesada que dificulta tanto el paso de vehículos como el tránsito peatonal.
En ese mismo recorrido, durante la noche del sábado, la pareja que regresaba de un casamiento fue arrastrada por la corriente de agua en un sector donde el camino desemboca en un canal. Según las reconstrucciones preliminares, el vehículo habría quedado atrapado en un badén y luego fue desplazado varios metros por la fuerza del agua.
Actualmente, ese punto continúa siendo uno de los más peligrosos. Aun con precipitaciones leves, se forma una corriente significativa que atraviesa el camino y genera un flujo de agua con fuerza suficiente para comprometer la estabilidad de cualquier vehículo. La acumulación de barro y piedras, sumada a la falta de mantenimiento, agrava aún más las condiciones.
Pese a la gravedad del hecho, en la zona no se observan señalizaciones adecuadas ni dispositivos de prevención. Algunas estructuras improvisadas que intentaron advertir sobre el riesgo fueron desplazadas por el agua, dejando nuevamente el paso sin ningún tipo de indicación visible. Tampoco se registran trabajos de reparación o mejoras en el lugar.
Vecinos del sector reiteraron su preocupación y aseguran que la situación es habitual cada vez que llueve. Según plantean, el estado del camino y la falta de medidas preventivas representan un riesgo constante para quienes circulan por la zona, especialmente durante la noche o en condiciones climáticas adversas.