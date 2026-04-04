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Tucumán bajo alerta amarilla: pronostican tormentas fuertes, ráfagas y hasta granizo este sábado 4 de abril

Las autoridades recuerdan que este tipo de alertas implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en la vida cotidiana.

LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • El Servicio Meteorológico emitió alerta amarilla por tormentas fuertes, granizo y ráfagas en Tucumán para este sábado 4 de abril, afectando la capital y el interior provincial.
  • Se prevén lluvias de hasta 50 mm, actividad eléctrica y ráfagas de 60 km/h. El fenómeno iniciará por la tarde tras una mañana húmeda con una temperatura máxima estimada de 29°C.
  • Las autoridades advierten riesgos de anegamientos y daños. La inestabilidad persistirá hasta el lunes, por lo que se recomienda extremar precauciones y seguir informes oficiales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para este sábado 4 de abril en San Miguel de Tucumán y en el interior provincial, advirtiendo por fenómenos de variada intensidad que podrían generar complicaciones durante la jornada.

Las áreas afectadas incluyen Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Tormentas intensas y acumulados importantes

De acuerdo al informe oficial actualizado a las 06:28, el área será impactada por tormentas localmente fuertes, con: lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 60 km/h

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, lo que podría provocar anegamientos temporarios en zonas vulnerables.

Las mayores probabilidades de tormentas se registran por la tarde y por la noche. Todo indica que no se registrarán precipitaciones durante la mañana. 

Cómo evoluciona el tiempo

Según el pronóstico extendido, las condiciones de inestabilidad no se limitarán al sábado:

Domingo 5 y lunes 6: continuarán las probabilidades de tormentas, especialmente durante la tarde y la noche.

En la jornada de hoy, el día comenzará con cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde se espera el desarrollo de tormentas, algunas potencialmente fuertes hacia la noche.

Temperatura y condiciones actuales

Durante la mañana, la temperatura ronda los 21°C con cielo ligeramente nublado y alta humedad. Se espera una máxima cercana a los 29°C, lo que favorecerá la inestabilidad atmosférica.

Recomendaciones

Ante una alerta de nivel amarillo, se recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de canales oficiales

Evitar circular por calles anegadas

Asegurar objetos que puedan volarse

Extremar precauciones ante actividad eléctrica

Las autoridades recuerdan que este tipo de alertas implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en la vida cotidiana.

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