Opinión› PUNTO DE VISTA Apuntes sobre el caso YPF y sus derivaciones judiciales Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL 04 Abril 2026 Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesCarlos MenemAxel KicillofCevil PozoJulio de VidoRepsolJuan Pablo IIRecuerdos fotográficos Tamaño texto Comentarios Lo más popular Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación