YPF: las claves del fallo a favor de Argentina

Sin embargo, el fallo no implica una absolución de fondo para la Argentina. Por el contrario, deja expuesto uno de los puntos más delicados del caso: la propia Corte reconoció que el Estado violó de manera “flagrante” sus compromisos con los inversores. Esto implica que el cuestionamiento no radica en una interpretación posterior o en una cuestión meramente técnica, sino en la forma en que se ejecutó la expropiación. La diferencia es que, según el tribunal, esa violación no habilita el tipo de reclamo ni el remedio elegido por los demandantes.