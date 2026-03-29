Caso YPF: tras la anulación de la condena, se abre una etapa clave con definiciones en EEUU
Luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejara sin efecto el fallo por más de U$S16.100 millones contra la Argentina, el litigio entra en una fase decisiva con nuevas instancias judiciales y una vía paralela en el Ciadi.
La anulación de la condena millonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF reconfiguró el escenario judicial y abrió una nueva etapa del litigio, marcada por posibles apelaciones en Estados Unidos (EEUU) y la alternativa de un arbitraje internacional que podría avanzar en paralelo.
Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto una sentencia superior a los U$S16.100 millones, el proceso no quedó cerrado, sino que ingresó en una fase determinante con múltiples caminos legales abiertos.
La resolución implica que las partes podrán intentar revertir o consolidar el resultado a través de distintas instancias. En ese marco, el especialista Sebastián Maril detalló los próximos pasos que podrían definir el rumbo del caso.
El primer movimiento será la presentación de un pedido de revisión ante todos los jueces de la misma corte, mecanismo conocido como "hearing en banc". Se trata de una instancia poco frecuente dentro del sistema judicial estadounidense, aunque el fallo dividido (2 a 1) podría habilitar su tratamiento. La solicitud deberá presentarse dentro de los 14 días posteriores a la decisión, y su resolución podría demorar entre 20 y 45 días.
En caso de que esta vía no prospere, el siguiente paso será acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un pedido de revisión (certiorari). Si bien las probabilidades de que el máximo tribunal tome el caso son bajas, los tiempos del calendario judicial resultan clave: el receso comienza el 31 de julio y la actividad se retoma en octubre.
Si la presentación se realiza antes de esa fecha, una eventual respuesta podría conocerse hacia diciembre. Un rechazo implicaría agotar las instancias en Estados Unidos, mientras que una aceptación extendería el proceso posiblemente hasta mediados de 2027.
En paralelo, se abre una vía alternativa que no depende del recorrido judicial estadounidense: la posibilidad de avanzar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
En ese ámbito, el síndico concursal con sede en Madrid continuará representando a los acreedores y avanzará según el mandato del Juzgado Mercantil N°3. De acuerdo con Maril, este proceso podría activarse antes de lo previsto, generando una dinámica paralela al litigio en Estados Unidos, consignó el diario "Ámbito".
La eventual intervención del CIADI sumaría complejidad al caso, al trasladar la disputa a un sistema de arbitraje internacional con reglas y tiempos distintos a los de la justicia norteamericana.
El conflicto por YPF se originó tras la estatización del 51% de la compañía en 2012 y se convirtió en uno de los litigios más relevantes para las finanzas públicas argentinas. En 2023, la jueza Loretta Preska había dictado una sentencia que ordenaba el pago de una indemnización millonaria a los fondos demandantes.