Caso YPF: tras la anulación de la condena, se abre una etapa clave con definiciones en EEUU

El primer movimiento será la presentación de un pedido de revisión ante todos los jueces de la misma corte, mecanismo conocido como "hearing en banc". Se trata de una instancia poco frecuente dentro del sistema judicial estadounidense, aunque el fallo dividido (2 a 1) podría habilitar su tratamiento. La solicitud deberá presentarse dentro de los 14 días posteriores a la decisión, y su resolución podría demorar entre 20 y 45 días.