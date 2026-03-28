Multitudinarias protestas en EEUU contra Trump por la guerra y el avance del poder presidencial

A un mes del inicio de las hostilidades con Irán, la administración de Donald Trump enfrenta un clima de creciente agitación social. Bajo el lema "No Kings" ("No a los reyes"), miles de personas se movilizaron en Washington DC para denunciar lo que consideran una expansión peligrosa de las facultades presidenciales.
La protesta, que se replicó en unas 3.000 localidades del país con la participación de familias y veteranos de guerra, pone el foco en tres ejes críticos: las redadas masivas de inmigrantes, la falta de un objetivo claro en la contienda bélica y el estilo autoritario de gestión.
En el plano militar, la guerra lejos de amainar sumó un nuevo frente con la intervención de los rebeldes hutíes. Aunque la Casa Blanca ordenó frenar los ataques a infraestructura energética, la prioridad absoluta sigue siendo la reapertura del estrecho de Hormuz, un punto neurálgico para el comercio global que permanece bajo máxima tensión.