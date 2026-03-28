Guerra en Medio Oriente: Irán promete a sus enemigos que pagarán un precio “muy alto”

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, tacharon de “cobardes” a las fuerzas estadounidense-israelíes porque, según ellos, “intentan utilizar sitios civiles e inocentes como escudos humanos”. “Recomendamos que abandonen urgentemente los lugares donde están estacionadas las tropas estadounidenses para que no les pase nada”, advirtieron. Además, los Guardianes obligaron a tres barcos a dar media vuelta en el estrecho de Ormuz, una ruta que, según ellos, queda cerrada a buques que vengan o se dirijan a puertos vinculados al “enemigo”.