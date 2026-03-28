Guerra en Medio Oriente: la reacción de los países para paliar la crisis energética

La Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU) ha pedido a la UE que actúe con rapidez. “Si se interrumpe el suministro de gasoil, los efectos se notarán en todas las redes logísticas de la UE, ralentizando las cadenas de suministro y afectando a la entrega de mercancías a empresas, tiendas y hogares”, afirmó el secretario general de la IRU, Umberto de Pretto. Con la gasolina y el diésel a 2 € o más por litro (aumento del 18% en dos semanas), Alemania está sintiendo el golpe.