El "doble candado" al comercio mundial: los hutíes amenazan con cerrar el paso de Bab el-Mandeb en apoyo a Irán

Un punto de asfixia estratégica

La amenaza no es menor: Bab el-Mandeb es un embudo de apenas 29 kilómetros de ancho que controla el acceso al Canal de Suez. Con el Estrecho de Ormuz ya bajo presión iraní, la entrada en escena de los hutíes dejaría al comercio global sin alternativas viables para el transporte de crudo desde el Golfo hacia el Mediterráneo.