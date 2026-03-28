¿Qué estudiar hoy? Alberto Rojo se suma al debate: "Nunca pensé en la salida laboral: si sos bueno en algo siempre habrá mercado"
El físico y músico tucumano reflexionó junto a LA GACETA sobre cómo elegir una carrera en un mundo laboral incierto. Se percibe un ganador de "la lotería de la vida", pero a su vez apuesta por "lo que a uno le gusta". El papel central que ocupan la vocación, la curiosidad y el pensamiento científico para esa decisión y además, para adaptarse a los cambios.
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