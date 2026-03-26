¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

¿Qué conviene estudiar hoy? ¿Tu carrera tiene futuro? ¿Tu profesión va a sobrevivir a la inteligencia artificial? Cuando te recibas, ¿te vas a quedar en Tucumán o vas a buscar oportunidades en otro lugar? Las preguntas se repiten entre estudiantes que están tomando —o intentando tomar— una de las decisiones más importantes de sus vidas. Elegir una carrera es un dilema que crece al ritmo de la incertidumbre económica y la velocidad del mundo laboral.