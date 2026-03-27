“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo
Tras mudarse de Palomino para acortar distancias, Ayelén Quinteros, se recibió con uno de los mejores promedios. Hoy enfrenta una nueva barrera. Esta historia forma parte de la serie “Qué estudiar hoy | Entre la vocación y un mercado laboral que se transforma”.
RECIENTE RECIBIDA. Ayelén creció en una zona rural de Simoca y hoy apuesta a insertarse en el mundo tecnológico. / LA GACETA, ÁLVARO MEDINA
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