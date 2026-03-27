Secciones
SociedadEducación

“Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo

Tras mudarse de Palomino para acortar distancias, Ayelén Quinteros, se recibió con uno de los mejores promedios. Hoy enfrenta una nueva barrera. Esta historia forma parte de la serie “Qué estudiar hoy | Entre la vocación y un mercado laboral que se transforma”.

RECIENTE RECIBIDA. Ayelén creció en una zona rural de Simoca y hoy apuesta a insertarse en el mundo tecnológico. / LA GACETA, ÁLVARO MEDINA RECIENTE RECIBIDA. Ayelén creció en una zona rural de Simoca y hoy apuesta a insertarse en el mundo tecnológico. / LA GACETA, ÁLVARO MEDINA
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Carreras del futuro TucumánSimocaArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

El hábito diario que Harvard recomienda para proteger tu cerebro de la demencia

El hábito diario que Harvard recomienda para proteger tu cerebro de la demencia

Los 10 mejores lugares de Argentina para trabajar, según una consultora extranjera: cómo enviar tu CV

Los 10 mejores lugares de Argentina para trabajar, según una consultora extranjera: cómo enviar tu CV

Lo más popular
La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo
1

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos
2

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos

Caso Adorni: el piloto declaró y contradijo la versión del ministro
3

Caso Adorni: el piloto declaró y contradijo la versión del ministro

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas
4

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor
5

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

El tiempo en Tucumán: pronostican mucha nubosidad para hoy y la vuelta del calor este fin de semana
6

El tiempo en Tucumán: pronostican mucha nubosidad para hoy y la vuelta del calor este fin de semana

Más Noticias
Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

El tiempo en Tucumán: pronostican mucha nubosidad para hoy y la vuelta del calor este fin de semana

El tiempo en Tucumán: pronostican mucha nubosidad para hoy y la vuelta del calor este fin de semana

Caso Adorni: el piloto declaró y contradijo la versión del ministro

Caso Adorni: el piloto declaró y contradijo la versión del ministro

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia tras librar una batalla legal con su padre

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia tras librar una batalla legal con su padre

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

Tucumán suma nuevos casos de chikungunya

Tucumán suma nuevos casos de chikungunya

Comentarios