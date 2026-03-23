¿Qué estudiar hoy? Entre la vocación y un mercado laboral que se transforma
LA GACETA da inicio a una producción destinada a entender la odisea que viven los jóvenes al definir qué estudiar para el futuro. Una quincena de estudiantes cuentan cómo eligen qué estudiar en un escenario donde la vocación ya no alcanza y la incertidumbre pesa.
DILEMA. Luego del colegio, los estudiantes tienen el peso de tomar una decisión que parece ser cada vez más difícil. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
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