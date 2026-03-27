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El gobierno de Javier Milei busca capitalizar el fallo de YPF y prepara una cadena nacional

La administración libertaria brindará detalles sobre la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la sentencia contra la Argentina por la expropiación de la petrolera.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional anunciará este viernes a la noche, en cadena nacional, el fallo favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF.  De esa forma, la administración de Javier Mileibuscará capitalizar la resolución judicial conocida esta mañana en el país, en un contexto de críticas, principalmente, por el escándalo que vincula al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Según fuentes oficiales, la comunicación se grabará esta tarde, entre las 15.30 y las 16, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y se emitirá cerca de las 20. El mensaje estará centrado en la decisión de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por más de U$S16.000 millones, consignó el diario "Ámbito".

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La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que había condenado al país por la estatización de YPF en 2012. Con esta resolución, la Argentina queda eximida, al menos por el momento, de afrontar el pago millonario, uno de los litigios más costosos de la historia reciente.

El tribunal también confirmó que YPF fue correctamente exculpada de toda responsabilidad durante el proceso de nacionalización. La decisión se produjo tras la etapa de apelación, en la que el Estado argentino defendió la competencia de la justicia local y cuestionó la interpretación de la ley argentina realizada por la jueza Loretta Preska.

El fallo constituye un alivio significativo para las finanzas públicas, ya que deja sin efecto la indemnización fijada en 2023, que con intereses había escalado hasta cerca de U$S18.000 millones. Por votación de 2 a 1, el tribunal determinó que las reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por los demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino, y revocó la orden que obligaba al país a entregar acciones de YPF para cumplir parcialmente la sentencia.

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Aunque las partes demandantes aún podrían recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas consideran bajas las probabilidades de que el máximo tribunal intervenga, consolidando la decisión como un triunfo judicial relevante para la Argentina.

El presidente Javier Milei celebró la resolución en redes sociales con un mensaje breve: “Ganamos en el juicio”, acompañado por una imagen junto a miembros de su gabinete y autoridades de YPF.

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