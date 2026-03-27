El gobierno de Javier Milei busca capitalizar el fallo de YPF y prepara una cadena nacional

El fallo constituye un alivio significativo para las finanzas públicas, ya que deja sin efecto la indemnización fijada en 2023, que con intereses había escalado hasta cerca de U$S18.000 millones. Por votación de 2 a 1, el tribunal determinó que las reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por los demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino, y revocó la orden que obligaba al país a entregar acciones de YPF para cumplir parcialmente la sentencia.