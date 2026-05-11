Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Resumen para apurados
- ANSES inicia el 11 de mayo de 2026 el pago a jubilados de haberes mínimos y titulares de AUH con DNI terminado en 0, incluyendo un aumento y un bono de 70.000 pesos en Argentina.
- El cronograma abarca jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Los pagos se organizan por la terminación del DNI y contemplan un refuerzo económico para sectores vulnerables.
- Esta medida busca mitigar el impacto inflacionario en los beneficiarios del sistema previsional. La publicación anticipada del calendario permite una mejor planificación financiera.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente al lunes 11 de mayo de 2026 y comenzando a cobrar jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas.
Desde este lunes jubilados y pensionados cobrarán con el aumento y el bono de 70 mil pesos.
Anses: quiénes cobran este lunes 11 de mayo
Según el calendario difundido por ANSES, este lunes cobrarán:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 0.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.
Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.
Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 11 de mayo al 10 de junio.
Cómo sigue el calendario para jubilaciones y pensiones mínimas
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Fechas de pago para AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo
Prenatal y Maternidad
Asignación por Prenatal:
DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad:
Todas las terminaciones de documento: del 13 de mayo al 10 de junio.
Pago Único y Prestación por Desempleo
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción):
Todas las terminaciones de documento: del 12 de mayo al 10 de junio.
Prestación por Desempleo:
DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo