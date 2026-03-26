Vuelo a Punta del Este: declaró el piloto que intermedió en el viaje de Manuel Adorni

La Justicia tiene la lupa puesta sobre la ruta del dinero: existe una factura de Alpha Centauri a nombre de Issin por 10 vuelos (U$S 42.250 pagados en efectivo) y otra de Issin a Grandio por U$S 3.000, emitida recién el 9 de marzo. Casualmente, esta última factura se confeccionó tres semanas después del viaje y el mismo día que el periodismo dio a conocer el escándalo.