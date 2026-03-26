Vuelo a Punta del Este: declaró el piloto que intermedió en el viaje de Manuel Adorni

La causa por el polémico viaje de Manuel Adorni a Punta del Este sumó hoy un testimonio clave. El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin Hansen se presentó espontáneamente en los tribunales de Comodoro Py para explicar su rol en la contratación del avión privado que trajo de regreso al jefe de Gabinete y su familia el pasado febrero.
La declaración de Issin ocurrió apenas horas después de que la PSA allanara las oficinas de la empresa Alpha Centauri. Según el broker, él solo actuó como intermediario: compró un paquete de vuelos a la operadora y le facturó el tramo de Adorni a Marcelo Grandio, periodista y amigo personal del funcionario.
Esta versión choca de frente con la defensa de Adorni, quien insistió en que el gasto salió de su propio bolsillo.
La Justicia tiene la lupa puesta sobre la ruta del dinero: existe una factura de Alpha Centauri a nombre de Issin por 10 vuelos (U$S 42.250 pagados en efectivo) y otra de Issin a Grandio por U$S 3.000, emitida recién el 9 de marzo. Casualmente, esta última factura se confeccionó tres semanas después del viaje y el mismo día que el periodismo dio a conocer el escándalo.