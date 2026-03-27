Tucumán suma nuevos casos de chikungunya

Tucumán sumó nuevos contagios de chikungunya y ya son 10 los casos confirmados de esta enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.
El Ministerio de Salud desplegó operativos de bloqueo en distintos puntos de la provincia. Las autoridades buscan frenar la propagación de una enfermedad que, en el actual contexto regional que preocupa. “El chikungunya está ocupando hoy el lugar que dejó el dengue”, señaló el ministro, Luis Medina Ruiz. “Tenemos más de 41 semanas sin dengue. Pero el chikungunya es hoy un problema regional: Salta tiene más de 250 casos y también hay muchos en Bolivia”, explicó.
Los primeros casos en Tucumán se registraron en Yerba Buena, donde se logró controlar el foco mediante un trabajo sanitario casa por casa, remarcó. Sin embargo, actualmente la preocupación se centra en el sur de la Capital, en un sector cercano a la avenida Jujuy al 3.000-3.500, donde se identificaron dos o tres manzanas con circulación del virus.
El contagio en esa zona se habría originado a partir de un trabajador que prestaba servicios de jardinería en Yerba Buena, donde fue picado por un mosquito infectado, y luego el virus se diseminó en su barrio.
El Aedes aegypti
Chikungunya y dengue son enfermedades transmitidas por el mismo vector, el Aedes aegypti, responsable también de la transmisión del Zika. Comparten síntomas como fiebre alta -superior a los 38 grados- y fuertes dolores corporales. Sin embargo, el chikungunya presenta una característica distintiva: provoca intensos dolores articulares, especialmente en brazos, hombros, rodillas y caderas, que pueden resultar incapacitantes. De hecho, el nombre de la patología hace referencia a la postura encorvada que adoptan los pacientes debido al dolor.
Otra diferencia: mientras el dengue cuenta con vacuna, el chikungunya, no. Además, este último no suele generar una caída tan marcada de las plaquetas, lo que reduce -aunque no elimina- el riesgo de hemorragias, explicó.
Las autoridades insistieron en la importancia de la consulta médica ante cualquier síntoma. Además, remarcaron que la cantidad de lluvias registradas de las últimas semanas agravan la situación porque generaron condiciones ideales para la reproducción del Aedes.