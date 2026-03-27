Secciones
SociedadSALUD

Tucumán suma nuevos casos de chikungunya

La enfermedad comienza a ocupar el lugar que dejó el dengue, dijo el ministro de Salud. Operativos.

MOSQUITO TRANSMISOR. El Aedes prolifera en recipientes con agua. MOSQUITO TRANSMISOR. El Aedes prolifera en recipientes con agua.
Hace 5 Hs

Tucumán sumó nuevos contagios de chikungunya y ya son 10 los casos confirmados de esta enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

El Ministerio de Salud desplegó operativos de bloqueo en distintos puntos de la provincia. Las autoridades buscan frenar la propagación de una enfermedad que, en el actual contexto regional que preocupa. “El chikungunya está ocupando hoy el lugar que dejó el dengue”, señaló el ministro, Luis Medina Ruiz. “Tenemos más de 41 semanas sin dengue. Pero el chikungunya es hoy un problema regional: Salta tiene más de 250 casos y también hay muchos en Bolivia”, explicó.

Los primeros casos en Tucumán se registraron en Yerba Buena, donde se logró controlar el foco mediante un trabajo sanitario casa por casa, remarcó. Sin embargo, actualmente la preocupación se centra en el sur de la Capital, en un sector cercano a la avenida Jujuy al 3.000-3.500, donde se identificaron dos o tres manzanas con circulación del virus.

El contagio en esa zona se habría originado a partir de un trabajador que prestaba servicios de jardinería en Yerba Buena, donde fue picado por un mosquito infectado, y luego el virus se diseminó en su barrio.

El Aedes aegypti

Chikungunya y dengue son enfermedades transmitidas por el mismo vector, el Aedes aegypti, responsable también de la transmisión del Zika. Comparten síntomas como fiebre alta -superior a los 38 grados- y fuertes dolores corporales. Sin embargo, el chikungunya presenta una característica distintiva: provoca intensos dolores articulares, especialmente en brazos, hombros, rodillas y caderas, que pueden resultar incapacitantes. De hecho, el nombre de la patología hace referencia a la postura encorvada que adoptan los pacientes debido al dolor.

Se confirmó el décimo caso de Chikungunya en Tucumán: cómo prevenir la enfermedad

Se confirmó el décimo caso de Chikungunya en Tucumán: cómo prevenir la enfermedad

Otra diferencia: mientras el dengue cuenta con vacuna, el chikungunya, no. Además, este último no suele generar una caída tan marcada de las plaquetas, lo que reduce -aunque no elimina- el riesgo de hemorragias, explicó.

Las autoridades insistieron en la importancia de la consulta médica ante cualquier síntoma. Además, remarcaron que la cantidad de lluvias registradas de las últimas semanas agravan la situación porque generaron condiciones ideales para la reproducción del Aedes.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánYerba BuenaAedes aegyptiLuis Medina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

La nueva Solano Vera: más espacio para circular y viejos problemas por resolver

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

“¿Estancamiento o recuperación? Seguí en vivo la conferencia de Ricardo Arriazu en Tucumán

“¿Estancamiento o recuperación? Seguí en vivo la conferencia de Ricardo Arriazu en Tucumán

Qué hacer un sábado lluvioso en Tucumán: ciclos de cine, música y más

Qué hacer un sábado lluvioso en Tucumán: ciclos de cine, música y más

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Lo más popular
¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán
1

¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán
2

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas
3

El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil
4

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?
5

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz
6

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Más Noticias
El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Interna en Yerba Buena: Jantus explicó lo sucedido en el Concejo y suman las acusaciones contra Garolera

Interna en Yerba Buena: Jantus explicó lo sucedido en el Concejo y suman las acusaciones contra Garolera

Comentarios