Tucumán suma nuevos casos de chikungunya

El Ministerio de Salud desplegó operativos de bloqueo en distintos puntos de la provincia. Las autoridades buscan frenar la propagación de una enfermedad que, en el actual contexto regional que preocupa. “El chikungunya está ocupando hoy el lugar que dejó el dengue”, señaló el ministro, Luis Medina Ruiz. “Tenemos más de 41 semanas sin dengue. Pero el chikungunya es hoy un problema regional: Salta tiene más de 250 casos y también hay muchos en Bolivia”, explicó.