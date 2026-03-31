Aumentan los casos de chikungunya: síntomas y recomendaciones sobre la enfermedad

"Lamentablemente la enfermedad se difunde con el mosquito, pero también con la persona que tiene la enfermedad se traslada de lugar y el mosquito lo pica entonces se puede propagar. Es muy importante que la persona que tiene dolor de cuerpo haga una consulta y por otro lado se debe quedar en casa, evitar que lo piquen los mosquitos para que no se contagie otra persona", remarcó.