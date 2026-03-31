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Aumentan los casos de chikungunya: síntomas y recomendaciones sobre la enfermedad

La chikunguña es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados (Aedes aegypti y Aedes albopictus).

El descacharreo forma parte del protocolo de prevención del dengue y la chikungunya. El descacharreo forma parte del protocolo de prevención del dengue y la chikungunya. Foto: Comunicación de la provincia de Tucumán
Hace 1 Hs

Las autoridades sanitarias de Tucumán confirmaron la detección de 36 casos activos de chikungunya, lo que activó una fase de vigilancia intensiva en la provincia. Ante la circulación del mosquito "Aedes aegypti" en zonas urbanas, el Ministerio de Salud instó a la población a extremar las medidas de cuidado para frenar la propagación del virus.

"La buena noticia es que en todos los casos fueron detectados casa por casa, nuestros equipos van casa por casa detectan a una persona con fiebre y al hacer el examen de laboratorio en nel propio domicilio nos da que es positivo", detalló el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz

La chikunguña es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados (Aedes aegypti y Aedes albopictus), los mismos vectores que transmiten dengue y zika. Tras un periodo de incubación de tres a siete días, el cuadro suele manifestarse con fiebre alta y dolores articulares intensos que, en algunos pacientes, pueden volverse crónicos.

Los síntomas de chikungunya

- Fiebre alta repentina: generalmente es el primer síntoma.

- Dolor intenso en las articulaciones: afecta comúnmente manos, pies, tobillos y muñecas, obligando a menudo a los pacientes a doblarse (de ahí su nombre, que significa "el que se encorva").

- Dolores musculares y de espalda.

- Erupción cutánea (sarpullido): Ocurre en aproximadamente el 50% de los casos.

- Dolor de cabeza (cefalea) y fatiga.

- Náuseas o vómitos

Recomendaciones y signos de alarma

Medina Ruiz enfatizó la importancia de no automedicarse. "Ante cuadros febriles, es vital el control médico para evaluar el nivel de plaquetas y el estado de hidratación", señaló. Además, el ministro insistió en que el personal de salud busca prevenir que la enfermedad se difunda en toda la provincia.

"Lamentablemente la enfermedad se difunde con el mosquito, pero también con la persona que tiene la enfermedad se traslada de lugar y el mosquito lo pica entonces se puede propagar. Es muy importante que la persona que tiene dolor de cuerpo haga una consulta y por otro lado se debe quedar en casa, evitar que lo piquen los mosquitos para que no se contagie otra persona", remarcó.

La prevención sigue siendo la barrera más efectiva. Se recomienda el uso persistente de repelentes, la colocación de mosquiteros y, fundamentalmente, el descacharrado domiciliario para eliminar recipientes que acumulen agua estancada.

"El cuadro puede durar entre cinco y siete días -precisó Medina Ruiz- y la sintomatología puede prolongarse. Estamos notando que habitualmente hay dos cuadros: personas que sienten mal dos o tres días y otras que no se sienten tan mal y van a trabajar; por eso deben aislarse al menos siete a 10 días", insistió. Mirá la entrevista completa en LG Play.

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