Se confirmó el décimo caso de Chikungunya en Tucumán: cómo prevenir la enfermedad

En Tucumán se registró el décimo caso de chikungunya, una enfermedad que produce síntomas similares y se encuentra en gran circulación en toda la región noroeste. El virus se transmite por el mismo mosquito del dengue, el Aedes aegypti. El ministro de Salud Pública de la provincia, Luis Medina Ruiz, estuvo en contacto con LA GACETA Play y dio las indicaciones pertinentes para resguardarse del contagio.
A principios de año se registraron ocho casos en la ciudad de Yerba Buena. El Ministerio de Salud logró reconocer el foco y evitar que siguiera creciendo la zona con mosquitos, al igual que los contagios. Pero esta mañana se confirmó el hallazgo de dos nuevos casos, esta vez en el sur de la capital tucumana, a donde el virus podría haber llegado por un trabajador de la zona que prestó servicios en Yerba Buena.
La detección se hizo en un procedimiento del Ministerio de Salud de búsqueda de casos febriles y descacharreo casa por casa en la zona de avenida Jujuy al 3000 hasta el 3500. Ante este panorama, el titular de la cartera sanitaria indicó que sigue siendo de vital importancia mantener los mismos cuidados que se mantienen para evitar la propagación del dengue. “Cuando baja la temperatura y llueve, el mosquito se mete a la casa, nos pica y no nos damos cuenta ni siquiera de cuándo fue, porque el mosquito no produce dolor cuando pica”, anunció Medina Ruiz.
Diferencias entre dengue y chikungunya
Aunque el dengue y la chikungunya comparten algunos síntomas, no son iguales en todos los aspectos. El Aedes aegypti es el mosquito en común que transmite ambas enfermedades. Además, coinciden en que ambos producen fiebre elevada –superior a 38 °C– y dolor de cuerpo. Pero la chikungunya produce, en particular, un dolor en las articulaciones –hombros, rodillas, cadera, brazos– similar al de las fracturas.
La chikungunya, por sí sola, tiene un cuadro que puede durar entre cinco y diez días y, una vez transcurrido, deja un dolor articular remanente por un tiempo. Otra de las diferencias es que el dengue tiene cuatro virus, por lo que una persona puede contagiarse hasta cuatro veces. La chikungunya, en cambio, es un solo virus, pero no hay vacuna para aminorar sus síntomas.
Una diferencia a favor de esta última enfermedad es que no produce tanto descenso de las plaquetas, por lo que hay una disminución en el riesgo de padecer hemorragias, pero el riesgo no es nulo.
Qué hacer ante una sospecha de chikungunya
El Ministerio de Salud de la Nación indica que el cuadro clínico de la chikungunya inicia con la aparición repentina de fiebre que suele durar menos de una semana. Además, están los dolores articulares que pueden ser tan fuertes como incapacitantes. Pueden aparecer también dolor muscular, dolor de cabeza, conjuntivitis, náuseas, vómitos, fatiga y erupción cutánea.
Ante la sospecha o ante cualquier caso febril, el doctor Medina Ruiz sugiere realizar un control del paciente. En estos casos es necesario conocer el estado del organismo, el nivel de plaquetas y también el estado de hidratación del paciente. Indica no tomar aspirinas ni novalgina, porque pueden bajar las plaquetas y producir hemorragias.