Se confirmó el décimo caso de Chikungunya en Tucumán: cómo prevenir la enfermedad

La detección se hizo en un procedimiento del Ministerio de Salud de búsqueda de casos febriles y descacharreo casa por casa en la zona de avenida Jujuy al 3000 hasta el 3500. Ante este panorama, el titular de la cartera sanitaria indicó que sigue siendo de vital importancia mantener los mismos cuidados que se mantienen para evitar la propagación del dengue. “Cuando baja la temperatura y llueve, el mosquito se mete a la casa, nos pica y no nos damos cuenta ni siquiera de cuándo fue, porque el mosquito no produce dolor cuando pica”, anunció Medina Ruiz.