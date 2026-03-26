El conflicto en Medio Oriente ya está “fuera de control”, según la ONU

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La guerra en Oriente Medio está “fuera de control”, advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, y dijo que teme un conflicto aún más amplio del que ya afecta a toda la región. En febrero, justo después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, “ya había advertido de que los combates traían el riesgo de provocar una reacción en cadena”, declaró António Guterres a la prensa. “Tres semanas después, la guerra está fuera de control”, aseguró.
El “modelo de Gaza” devastado por la guerra entre Israel y Hamas “no debe reproducirse en el Líbano”, imploró Guterres.
“En toda la región, y más allá, los civiles están sufriendo daños graves y viviendo en profunda inseguridad. He atestiguado algunas de las consecuencias de primera mano durante mi visita a Líbano”, dijo a periodistas.
“Ahí, también, la guerra debe parar. Hezbollah debe dejar de lanzar ataques a Israel. E Israel debe acabar sus operaciones militares en Líbano, que golpean más duro a civiles”, enfatizó.
A comienzos de marzo, el ministro de Finanzas israelí, el político de ultraderecha Bezalel Smotrich, amenazó a los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, con que el distrito se enfrentará a una devastación similar a la de Gaza.
Más allá de Líbano, Guterres mostró su alarma por la guerra en la región que inició con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a fin de febrero, en los que murió el entonces líder supremo de Irán Alí Jamenei.
“El conflicto ha sobrepasado límites que incluso los líderes creían imaginables”, afirmó; “esto ha llegado demasiado lejos”.
Una de las mayores preocupaciones es la amenaza nuclear, luego de que Irán denunciara un ataque contra la central nuclear Bushehr, el martes.
El organismo de control nuclear de la ONU (OIEA) informó que Irán le había comunicado que “otro proyectil impactó en las instalaciones” de la central nuclear, sin causar daños a la propia planta.
“El director general de la OIEA, Rafael Grossi, reitera el llamado a la máxima moderación para evitar riesgos a la seguridad nuclear durante el conflicto”, señaló el organismo en una publicación en X.
Rusia, por su parte, se declaró “profundamente indignada” por ataque a la central de Bushehr, construida parcialmente por Moscú. “Estamos extremadamente indignados por esta manifestación imprudente e irresponsable de una política desastrosa”, protestó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado en su página web.
Un proyectil cayó en el interior del complejo de la planta el martes por la noche, informó la organización de energía atómica de Irán, que acusó a Estados Unidos e Israel de haberlo lanzado.
El jefe del grupo Rosatom dijo que sus trabajadores en esta planta nuclear fueron evacuados. Decenas de rusos ya habían sido retirados de esta central en los primeros días de la guerra.
“Hoy, a las 7.20, hora de Moscú, 163 personas han dejado Bushehr para dirigirse a la frontera iranoarmenia”, declaró a periodistas el director general del gigante ruso de la energía nuclear, Alexéi Likhatchev. El funcionario precisó que “unas 300 personas” permanecen en el lugar pero que Rusia tiene la intención de continuar las evacuaciones para dejar “decenas de personas directamente en el sitio”.
Lejos de calmar las aguas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar amenazas contra Irán, y dijo que “desatará el infierno” si Teherán no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
“Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt. “El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, añadió.
Respuesta iraní: “No llames acuerdo a tu derrota”
Irán respondió a las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que el diálogo con Teherán avanza favorablemente. “No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado”, afirmó Teherán en un comunicado. El vocero del Comando Unificado de Operaciones Khatam al Anbiya dijo que las afirmaciones de la Casa Blanca son simplemente falsas. “Hoy hay dos frentes: la verdad y la mentira, y nadie que busque la verdad se deja seducir por tus olas mediáticas”, señala el texto.