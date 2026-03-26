El conflicto en Medio Oriente ya está “fuera de control”, según la ONU

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La guerra en Oriente Medio está “fuera de control”, advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, y dijo que teme un conflicto aún más amplio del que ya afecta a toda la región. En febrero, justo después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, “ya había advertido de que los combates traían el riesgo de provocar una reacción en cadena”, declaró António Guterres a la prensa. “Tres semanas después, la guerra está fuera de control”, aseguró.