Tensión en Medio Oriente: la Casa Blanca advierte a Irán con “desatar el infierno” si no acepta un acuerdo

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a “desatar el infierno” sobre Irán si el régimen de Teherán no accede a un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente.
Durante una conferencia de prensa, Leavitt dejó en claro la postura del gobierno estadounidense y lanzó una advertencia directa: “Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca”, afirmó.
En la misma línea, la portavoz remarcó la firmeza del mandatario republicano. “El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería volver a cometer ese error. Las conversaciones continúan. Son productivas”, sostuvo.
Sin embargo, desde Teherán rechazaron esa versión. El embajador Reza Amiri Moghadam negó que existan negociaciones con Washington, ya sean directas o indirectas. “Según la información que tengo, no se han producido hasta ahora negociaciones ni directas ni indirectas entre los dos países, contrariamente a lo que afirma Trump”, aseguró, de acuerdo con medios locales.
En paralelo, un grupo de asesores del mandatario estadounidense indicó que la propuesta presentada contempla un alto al fuego de 30 días y exige a Irán desmantelar sus capacidades nucleares, cesar el enriquecimiento de uranio y comprometerse de manera permanente a no desarrollar armas nucleares.
El plan también incluiría la obligación de poner fin a la financiación y el suministro de armamento a grupos aliados en la región, además de garantizar la libre circulación en el estratégico Estrecho de Ormuz.