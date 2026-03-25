Tensión en Medio Oriente: la Casa Blanca advierte a Irán con “desatar el infierno” si no acepta un acuerdo

Sin embargo, desde Teherán rechazaron esa versión. El embajador Reza Amiri Moghadam negó que existan negociaciones con Washington, ya sean directas o indirectas. “Según la información que tengo, no se han producido hasta ahora negociaciones ni directas ni indirectas entre los dos países, contrariamente a lo que afirma Trump”, aseguró, de acuerdo con medios locales.