Medio Oriente: Trump presentó un plan de 15 puntos a Irán para acordar el cese del fuego

En un movimiento que redefine el tablero de Medio Oriente, el gobierno de Donald Trump presentó a Teherán una hoja de ruta de 15 puntos para finalizar las hostilidades. Según reveló "The New York Times", la propuesta fue entregada mediante canales diplomáticos de Pakistán y tiene como prioridad absoluta garantizar el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz.