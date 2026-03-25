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Medio Oriente: Trump presentó un plan de 15 puntos a Irán para acordar el cese del fuego

Mientras Washington apuesta a la diplomacia paralela, Teherán se burla del anuncio e Israel manifiesta su sorpresa.

NUEVA POSTURA. Donald Trump frente al conflicto de Medio Oriente. NUEVA POSTURA. Donald Trump frente al conflicto de Medio Oriente.
Hace 1 Hs

En un movimiento que redefine el tablero de Medio Oriente, el gobierno de Donald Trump presentó a Teherán una hoja de ruta de 15 puntos para finalizar las hostilidades. Según reveló "The New York Times", la propuesta fue entregada mediante canales diplomáticos de Pakistán y tiene como prioridad absoluta garantizar el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz.

El dato más sensible de la filtración es que Israel, el principal aliado de EE.UU. en la región, habría sido mantenido al margen de estas comunicaciones.

A pesar de que el presidente Trump confirmó públicamente que las negociaciones están en marcha -mencionando al secretario de Estado, Marco Rubio, y al vicepresidente, JD Vance, como piezas clave-, la respuesta oficial de Irán fue de un sarcasmo desafiante. 

El teniente coronel Ebrahim Zolfaghari cuestionó la cohesión de Washington. "¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?", ironizó.

Este despliegue diplomático ocurre bajo una paradoja militar. Mientras se discute la paz, el Pentágono refuerza su presencia con 6.000 nuevos efectivos. No obstante, Trump dio señales de distensión al extender el ultimátum que vencía este sábado para la reapertura de Ormuz, al postergar la amenaza de atacar centrales eléctricas iraníes. 

Con Pakistán ofreciendo su sede para una cumbre y Jared Kushner en el equipo negociador, la diplomacia del "trato" de Trump enfrenta su prueba de fuego más peligrosa.

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