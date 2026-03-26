“La ansiedad es intestinal”: un médico habló de la adicción a las harinas y azúcares

“Hace poco se descubrió que muchas personas que tienen síntomas de salud cerebral, insomnio, ansiedad, tristeza, incluso autismo, neblina mental, visión borrosa, cefaleas, tienen el origen del malestar en el intestino”, sostuvo Pereyra. Es que el intestino funciona como un filtro que separa los nutrientes útiles para la salud de los que no lo son. “A veces ese filtro se pone más permeable”, aseguró e indicó que las causas para ello están relacionadas al estrés, al consumo de gluten, antibióticos, de lácteos o analgésicos que filtran toxinas que van al cerebro.