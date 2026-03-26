“La ansiedad es intestinal”: un médico habló de la adicción a las harinas y azúcares
El médico Facundo Pereyra explica cómo la permeabilidad intestinal y el desequilibrio de la microbiota impactan directamente en la salud mental, la ansiedad y el estado anímico, y propone un método de desintoxicación de siete días para sanar el organismo.
Las investigaciones sobre la relación entre el intestino, las neuronas y el cerebro continúan avanzando. De la mano de los nuevos descubrimientos, el médico Facundo Pereyra estuvo en diálogo con Infobae en Vivo y habló de lo mucho que pueden influir la alimentación y el estado de los intestinos en el estado anímico, en particular, la ansiedad. Según indicó, aproximadamente el 30% de la población padece problemas intestinales.
“Hace poco se descubrió que muchas personas que tienen síntomas de salud cerebral, insomnio, ansiedad, tristeza, incluso autismo, neblina mental, visión borrosa, cefaleas, tienen el origen del malestar en el intestino”, sostuvo Pereyra. Es que el intestino funciona como un filtro que separa los nutrientes útiles para la salud de los que no lo son. “A veces ese filtro se pone más permeable”, aseguró e indicó que las causas para ello están relacionadas al estrés, al consumo de gluten, antibióticos, de lácteos o analgésicos que filtran toxinas que van al cerebro.
“Hay mucha gente que está yendo al psicólogo o al psiquiatra y, en realidad, necesita limpiar el intestino”, explicó. Esta condición es denominada intestino permeable y afecta casi a 16 millones de argentinos. Los síntomas que se presentan pueden ser dolores de cabeza, cansancio inexplicable, hinchazón de manos, pies y cara o erupciones, alergia o picazón en la piel.
Método de limpieza intestinal para combatir la ansiedad
La National Library of Medicine, de Estados Unidos, publicó un estudio titulado “Trastornos de ansiedad y la microbiota intestinal: un análisis bibliométrico y visual”. En él, aseguró que investigaciones recientes revelaron una conexión entre la microbiota intestinal y los trastornos de ansiedad. La Fundación Favaloro, por otra parte, sostiene que una microbiota intestinal desequilibrada puede alterar nuestro humor, ya que las bacterias del sistema digestivo influyen en la síntesis de serotonina, que se produce en mayor medida en el intestino.
Pereyra presentó un sistema de alimentación que consiste en una limpieza o desintoxicación intestinal. El régimen es estricto y cambia completamente la alimentación de una persona, restringiendo las opciones y eliminando por completo las harinas y azúcares. “El método consiste en siete días en los que comés sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, sin carne, sin frutas, verduras ni legumbres con azúcares que inflaman el intestino”, detalló Pereyra.
Desintoxicación intestinal para combatir la ansiedad
Esta alimentación permite aún una variedad de alimentos lo suficientemente ricos en nutrientes como para mantenerse saludable. El gastroenterólogo indica que, por ejemplo, los desayunos y meriendas pueden contener huevo, jamón, galletas de arroz, pasta de maní, mermeladas sin azúcar y té.
Los almuerzos y cenas pueden tener pollo, pescado, mariscos, arroz y quinoa. También algunas frutas como cítricos, kiwi y banana. Entre las verduras, se admiten tomates cherry, rúcula, zapallo, zanahoria y zapallito. Luego, día a día, se empieza a agregar un alimento para comprobar la reacción del cuerpo a cada uno.
Los primeros cambios que pueden reconocerse son los de la piel, el ánimo, la ansiedad, las articulaciones y la energía. El régimen alimentario permite identificar y eliminar la adicción a las harinas y azúcares, que tienen el mismo efecto sobre la salud.