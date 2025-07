Tres trucos sencillos para calmar la ansiedad, según una psicóloga experta en neurociencia

“Haz la prueba y dime en comentarios cuál te funcionó mejor”, invita la psicóloga al final de su video. Los comentarios no tardaron en llegar. “¡Qué fuerte! Llevo más de 12 años con ansiedad, aunque ya controlada. ¿Pero el bostezo me sale automático todo el día y no entendía por qué. Gracias”, escribió una usuaria. Otros compartieron sus propias herramientas: “A mí lo que me sirve son respiraciones largas de 4 segundos” o “La del bostezo me la sabía y funciona muy bien”.