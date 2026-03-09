Este es el momento de la vida donde las mujeres sufren más ansiedad, según un estudio

Esta sensibilidad puede ser especialmente intensa para las madres primerizas, muchas de las cuales, por supuesto, tienen entre 30 y 40 años. "Experimentan algo llamado 'matrescencia', un profundo cambio de identidad similar al que vivenciamos durante la pubertad en la adolescencia", explicó Jacobsen. "Cuando alguien se convierte en madre por primera vez, ya no tiene una base sólida de quién es", lo que puede dificultar la aceptación de las opiniones externas. Por eso, un juicio casual sobre las opciones de alimentación, las rutinas de sueño o la vuelta al trabajo no siempre se percibe como neutral ni útil, sino como un ataque a la crianza "incorrecta".