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El petróleo se desploma hasta un 8% tras la tregua de Trump con Irán y los mercados globales respiran

El "WTI" y el "Brent" operan a la baja luego de que la Casa Blanca anunciara una pausa de cinco días en la ofensiva contra la infraestructura energética de Teherán.

Repercuiones en la industria petrolera, tras el anuncio de tregua en Medio Oriente. Repercuiones en la industria petrolera, tras el anuncio de tregua en Medio Oriente.
Hace 2 Hs

La cotización del crudo registró hoy un fuerte retroceso tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una suspensión de cinco días en los ataques contra objetivos energéticos en Irán. El "West Texas Intermediate (WTI)", referencia para el mercado americano, lideró las caídas con un desplome del 8%, situándose en torno a los U$S 90. Por su parte, el barril de "Brent" -referencia europea- cedió un 6% y perforó la barrera psicológica de los U$S 100.

Este respiro en los precios de la energía coincidió con una recuperación en las principales bolsas de Europa, que hacia las 11.30 GMT lograron revertir pérdidas matutinas superiores al 2%. La reacción de los inversores reflejó un alivio inmediato ante la primera señal concreta de desescalada en un conflicto que, desde el 28 de febrero, dejó más de 2.000 víctimas y ha sido catalogado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) como la crisis energética más grave en décadas.

El giro diplomático se produjo tras diálogos que Trump calificó de "constructivos" con el gobierno iraní, al buscar una "resolución total" de las hostilidades. La noticia desactivó, por ahora, un escenario de máxima tensión. Días atrás, Washington había lanzado un ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Teherán amenazaba con minar el Golfo Pérsico y atacar bases estadounidenses en la región.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpOriente MedioEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
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