El petróleo se desploma hasta un 8% tras la tregua de Trump con Irán y los mercados globales respiran

Este respiro en los precios de la energía coincidió con una recuperación en las principales bolsas de Europa, que hacia las 11.30 GMT lograron revertir pérdidas matutinas superiores al 2%. La reacción de los inversores reflejó un alivio inmediato ante la primera señal concreta de desescalada en un conflicto que, desde el 28 de febrero, dejó más de 2.000 víctimas y ha sido catalogado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) como la crisis energética más grave en décadas.