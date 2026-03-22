Tensión en el estrecho de Ormuz: hasta dónde puede escalar el precio del petróleo si se prolongan los bloqueos

La tensión en Medio Oriente suma un nuevo capítulo crítico. Irán advirtió que cerrará completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos concreta un ataque contra sus centrales eléctricas, en respuesta al ultimátum lanzado por Donald Trump.
La amenaza fue comunicada por el mando operativo Khatam Al-Anbiya de las fuerzas armadas iraníes, que dejó en claro que el bloqueo de esta ruta estratégica es una posibilidad concreta en caso de una escalada militar.
Un punto clave para el petróleo mundial
El Estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Por allí circula una parte significativa del suministro global de crudo.
Actualmente, el tránsito ya se encuentra fuertemente afectado. Según datos de la firma Kpler, solo un 5% de los buques logra cruzar, en comparación con los niveles habituales previos al conflicto.
Desde Irán fueron tajantes:
“Si se concretan las amenazas de Estados Unidos, el estrecho será completamente cerrado y no se reabrirá hasta que nuestras instalaciones sean reconstruidas”.
El ultimátum de Trump y la presión militar
La advertencia iraní llegó luego de que Donald Trump diera un plazo de 48 horas para reabrir totalmente el paso marítimo.
A través de Truth Social, el exmandatario aseguró:
“Si Irán no abre completamente el estrecho, Estados Unidos atacará y destruirá sus centrales eléctricas, comenzando por la más grande”.
Además, descartó negociaciones en el corto plazo y remarcó la superioridad militar estadounidense en la región.
La respuesta de Irán y el rol de la diplomacia
Desde Teherán señalaron que el estrecho permanecerá abierto solo para embarcaciones de países no considerados enemigos, y exigieron coordinación previa para el resto.
El representante iraní Ali Mousavi afirmó que la diplomacia sigue siendo prioritaria, aunque condicionada al fin de las agresiones y a la reconstrucción de la confianza.
Impacto global: sube el petróleo y crece la incertidumbre
La crisis ya tiene consecuencias directas en los mercados energéticos. El precio del petróleo superó los 119 dólares por barril antes de estabilizarse en torno a los 108,65 dólares, reflejando la volatilidad que genera el conflicto.
El posible cierre del estrecho de Ormuz genera preocupación global, ya que podría afectar el abastecimiento energético y disparar aún más los precios.
Reacción internacional y operativo de seguridad
Frente a la escalada, más de 20 países —principalmente europeos, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin— expresaron su intención de garantizar la seguridad del tránsito marítimo.
En paralelo, Estados Unidos afirmó haber reducido la capacidad de Irán para amenazar la navegación en la zona. El jefe del Comando Central, Brad Cooper, sostuvo que la amenaza iraní sobre el estrecho se encuentra “limitada”.
Un conflicto con impacto global
La situación en el estrecho de Ormuz ya dejó de ser un conflicto regional para convertirse en un problema de alcance global. La combinación de amenazas militares, restricciones al comercio y suba del petróleo configura un escenario inestable.
Si el conflicto escala, el mundo podría enfrentar una crisis energética de gran magnitud, con efectos directos en la economía internacional y en los precios de combustibles.