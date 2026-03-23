Guerra en Medio Oriente: Dimona, una ciudad resignada tras el bombardeo iraní

Un día después de que un misil iraní cayera en la ciudad, en el sur de Israel, los habitantes oscilaban entre la sorpresa y la resignación. No están dispuestos a hablar del centro de investigación, ultrasecreto. “No esperábamos esto”, comentó Gali Amir, de 50 años, responsable de una residencia para personas con trastornos cognitivos cercana. Seis residentes del edificio resultaron levemente heridos por el ataque. “Hemos estado seguros todo el tiempo”, agregó.