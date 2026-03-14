Caso $LIBRA: un peritaje judicial reveló llamadas entre Novelli, Milei, Karina Milei y Santiago Caputo durante las horas clave del escándalo

Las comunicaciones continuaron en los minutos siguientes. Novelli volvió a llamar a las 18.44.42 y a las 18.54.38, mientras que Milei se comunicó con el lobista a las 18.56.22. Luego, Novelli retomó la iniciativa con llamadas a las 18.58.02 y 19.03.07, apenas dos minutos después de que el mandatario publicara en su cuenta oficial de la red social X un mensaje con el “contrato” -un código de 44 caracteres necesario para adquirir el criptoactivo-, consignó el diario "La Nación".