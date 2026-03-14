Caso $LIBRA: un peritaje judicial reveló llamadas entre Novelli, Milei, Karina Milei y Santiago Caputo durante las horas clave del escándalo
Un análisis forense de teléfonos secuestrados en la causa detectó una secuencia de comunicaciones entre Mauricio Novelli y la primera línea del Gobierno nacional antes del lanzamiento del criptoactivo y tras su colapso.
Un registro de comunicaciones telefónicas incorporado a la investigación judicial por el caso del criptoactivo $Libra mostraría que Javier Milei y su hermana, Karina Milei, mantuvieron múltiples contactos con el lobista argentino Mauricio Novelli en las horas previas al lanzamiento del token y también tras su abrupto colapso.
Los datos surgen de un peritaje informático realizado sobre los dispositivos de Novelli, que revela una intensa actividad telefónica con el jefe de Estado y su entorno inmediato durante el 14 de febrero de 2025 -día en que se lanzó el activo- y en los días posteriores, cuando el desplome del proyecto derivó en un escándalo con impacto en Argentina, Estados Unidos y España.
De acuerdo con el registro de llamadas incorporado a la causa, publicados por los periodistas Hugo Alconada Mon y Federico González del Solar, ese viernes Milei y Novelli intercambiaron siete comunicaciones telefónicas, que sumaron 13 minutos y 10 segundos de conversación. Los contactos comenzaron cuando faltaban 36 minutos para la puesta en circulación de $LIBRA: Novelli llamó al Presidente a las 18.02, y la llamada fue atendida.
Las comunicaciones continuaron en los minutos siguientes. Novelli volvió a llamar a las 18.44.42 y a las 18.54.38, mientras que Milei se comunicó con el lobista a las 18.56.22. Luego, Novelli retomó la iniciativa con llamadas a las 18.58.02 y 19.03.07, apenas dos minutos después de que el mandatario publicara en su cuenta oficial de la red social X un mensaje con el “contrato” -un código de 44 caracteres necesario para adquirir el criptoactivo-, consignó el diario "La Nación".
El intercambio telefónico ocurrió en paralelo al lanzamiento del token y a las primeras reacciones del ecosistema cripto, donde el mensaje presidencial generó sorpresa e incluso sospechas de que la cuenta del mandatario había sido hackeada.
La dinámica de contactos se invirtió menos de media hora después. A las 19.32.45, el propio Milei llamó nuevamente a Novelli, quien atendió la comunicación.
Durante las horas posteriores, mientras el valor del activo comenzaba a desplomarse y operadores drenaban fondos del “pool” de liquidez -una maniobra conocida en el ambiente como “rug pull”-, el mandatario libertario volvió a comunicarse con el lobista a las 22.00.45 y a las 2.:24.34. Según informes oficiales remitidos a la justicia, Milei se encontraba esa noche en la Quinta de Olivos.
En paralelo, Novelli también mantuvo al menos siete comunicaciones telefónicas con Karina Milei entre la noche del 14 de febrero y el domingo 16. Las llamadas registradas incluyen contactos el viernes a las 19.17.39, el sábado a las 00.58.21, 10.54.18, 13.33.50 y 22.43.16, y el domingo a las 10.06.53 y 16.08.50.
El registro telefónico también revela al menos 14 comunicaciones entre Novelli y el asesor presidencial Santiago Caputo, así como tres contactos con el entonces jefe de asesores económicos, Demian Reidel.
Los peritajes fueron realizados por especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal, que analizaron dispositivos electrónicos secuestrados a Novelli y a otros implicados.