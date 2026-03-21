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Javier Milei en Hungría: se reunió con Viktor Orbán y tuvo fuertes definiciones sobre la inmigración

En la previa de su discurso en la CPAC de Budapest, el Presidente se reunió con las máximas autoridades húngaras. "Cuando la inmigración no se adapta, se convierte en invasión", adelantó sobre los ejes de su exposición.

Javier Milei aterrizó en Hungría con Karina Milei. Javier Milei aterrizó en Hungría con Karina Milei.
Hace 15 Min

El presidente Javier Milei inició hoy su agenda oficial en Budapest con una serie de encuentros de alto nivel. Tras ser recibido por su par húngaro, Tamás Sulyok -quien le obsequió un león de cerámica Herend de gran valor histórico-, el mandatario argentino mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro Viktor Orbán, con quien comparte una estrecha sintonía ideológica.

Durante el encuentro con Orbán, Milei adelantó los ejes de su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). “Voy a mencionar su correcta visión en los temas migratorios: cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, remarcó el libertario. 

Por su parte, el premier húngaro destacó el carácter histórico de la visita, al señalar que es la primera vez que un presidente argentino llega a la nación europea en un contexto que calificó de "muy importante".

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el Jefe de Estado cerrará la jornada como orador principal de la CPAC ante referentes globales como Santiago Abascal y Eduardo Bolsonaro

La gira, que representa su viaje número 35 desde que asumió el cargo, concluirá con la entrega del título "Honoris Causa" por la Universidad Ludovika, antes de emprender el regreso a Buenos Aires este mismo sábado por la noche.

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