Milei, en Hungría: cumbre con Viktor Orbán, cierre de la CPAC y distinción académica
El Presidente arribó a Budapest para una visita relámpago de menos de 24 horas. La agenda oficial incluye reuniones bilaterales con el mandatario Tamás Sulyok y el premier Orbán, además de su participación en el foro conservador global.
Tras una intensa semana de actividades en Estados Unidos, Chile y el interior del país, Javier Milei inició su estadía en Budapest. La gira por la capital húngara, de marcado perfil ideológico, busca consolidar el posicionamiento del mandatario argentino como un referente de la derecha internacional.
Agenda oficial y diplomacia
La actividad principal se concentrará hoy. Por la mañana, Milei será recibido por el presidente Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Posteriormente, se trasladará al Monasterio Carmelita de Buda para una reunión bilateral con el primer ministro Viktor Orbán, con quien mantiene una estrecha sintonía política.
Protagonismo en la CPAC y reconocimiento académico
Cerca del mediodía, el jefe de Estado será el encargado de brindar el discurso de clausura en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un espacio clave que nuclea a líderes y dirigentes conservadores de todo el mundo.
La jornada concluirá con un acto en el que la Universidad Ludovika le otorgará el título “Civis Universitatis Honoris Causa”. Tras la ceremonia de entrega, donde el mandatario brindará unas palabras, la comitiva oficial emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto para la mañana del domingo.