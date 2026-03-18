Secciones
Política

Caso YPF: el Gobierno de Milei celebró el fallo de la Justicia de EEUU y habló de "hito histórico"

En un comunicado, el PE señaló que por primera vez desde que se inició el juicio, la estrategia jurídica tiene “rigor técnico y responsabilidad institucional”.

EXPROPIACIÓN DE YPF. El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia estadounidense. EXPROPIACIÓN DE YPF. El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia estadounidense.
Hace 1 Hs

Tras conocerse el fallo de Cámara de Apelaciones de Nueva York, que benefició a Argentina al suspender todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo en la demanda por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Gobierno de Javier Milei celebró la media y señaló que se trata de un “hito histórico” que no tiene precedentes.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que “el consistente trabajo del último año de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaria de Justicia y la Cancillería, para lograr una ”decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF”.

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió las demandas y favorece a la Argentina

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió las demandas y favorece a la Argentina

“La Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativa al juicio de YPF. De esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió, además, audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios", indicó.

Luego, agregó que “esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país. La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”.

EEUU volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF y cuestionó los pedidos de los demandantes

EEUU volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF y cuestionó los pedidos de los demandantes

El escrito detalló el “trabajo mancomunado” de María Ibarzabal (la Secretaria Legal y Técnica), Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro), Juan Stampalija (Subprocurador) y del Canciller, Pablo Quirno.

Por último, se destacó que el país “retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos”.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesEstados Unidos de AméricaBuenos AiresJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias
1

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse
2

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
3

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei
4

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
5

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste
6

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

Más Noticias
Ya va a haber tiempo para marcar las diferencias políticas: tras días de tensión, Masso y Catalán se mostraron juntos por los inundados

"Ya va a haber tiempo para marcar las diferencias políticas": tras días de tensión, Masso y Catalán se mostraron juntos por los inundados

Jaldo desplazó a Freddy Quinteros y renovó la conducción de la DAU

Jaldo desplazó a "Freddy" Quinteros y renovó la conducción de la DAU

La Justicia provincial no tiene competencia para avanzar sobre una diputada nacional

"La Justicia provincial no tiene competencia para avanzar sobre una diputada nacional"

Mauricio Macri declaró en el juicio de Sueños Compartidos y acusó a Alberto Fernández de presionarlo por fondos

Mauricio Macri declaró en el juicio de Sueños Compartidos y acusó a Alberto Fernández de presionarlo por fondos

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

Causa Cuadernos: “Con este Poder Judicial puedo morir presa”, declaró Cristina Kirchner

Causa Cuadernos: “Con este Poder Judicial puedo morir presa”, declaró Cristina Kirchner

Comentarios