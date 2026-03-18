Caso YPF: el Gobierno de Milei celebró el fallo de la Justicia de EEUU y habló de "hito histórico"

“La Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativa al juicio de YPF. De esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió, además, audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios", indicó.