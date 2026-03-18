Caso YPF: el Gobierno de Milei celebró el fallo de la Justicia de EEUU y habló de "hito histórico"

Tras conocerse el fallo de Cámara de Apelaciones de Nueva York, que benefició a Argentina al suspender todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo en la demanda por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Gobierno de Javier Milei celebró la media y señaló que se trata de un “hito histórico” que no tiene precedentes.
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que “el consistente trabajo del último año de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaria de Justicia y la Cancillería, para lograr una ”decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF”.
“La Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativa al juicio de YPF. De esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió, además, audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios", indicó.
Luego, agregó que “esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país. La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”.
El escrito detalló el “trabajo mancomunado” de María Ibarzabal (la Secretaria Legal y Técnica), Sebastián Amerio (Procurador del Tesoro), Juan Stampalija (Subprocurador) y del Canciller, Pablo Quirno.
Por último, se destacó que el país “retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos”.