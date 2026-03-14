EEUU volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF y cuestionó los pedidos de los demandantes

Hace una semana, en su primera intervención como Procurador del Tesoro en el caso YPF, Amerio ya había solicitado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos, del pedido de sanciones y de la audiencia probatoria prevista para los días 21 al 23 de abril de 2026. En esa presentación también recordó que el 26 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos había respaldado la posición argentina mediante un escrito previo.