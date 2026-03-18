Secciones
EconomíaNoticias económicas

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió las demandas y favorece a la Argentina

La Cámara de Apelaciones de Nueva York frenó los procesos judiciales hasta resolver la apelación por la expropiación de la petrolera.

YPF. Apoyo clave de Estados Unidos a la Argentina frente al pedido de sanciones. YPF. Apoyo clave de Estados Unidos a la Argentina frente al pedido de sanciones.
Hace 1 Hs

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender de manera temporal todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que beneficia a la Argentina.

La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que hizo lugar al pedido de la Procuración del Tesoro y ordenó frenar cualquier avance judicial hasta que se resuelva la cuestión de fondo: la validez del fallo que condenó al país a pagar unos USD 18.000 millones.

La resolución implica que, por el momento, no podrán ejecutarse reclamos ni avanzar investigaciones relacionadas con la causa iniciada tras la estatización de la petrolera en 2012.

El tribunal deberá definir ahora si confirma, modifica o revoca la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska. Hasta entonces, el proceso queda en pausa, lo que representa un alivio para el Estado argentino frente a los reclamos de fondos litigantes.

Especialistas señalan que la decisión podría anticipar un fallo próximo sobre el fondo del litigio, aunque no hay plazos definidos.

Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
1

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse
2

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias
3

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei
4

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
5

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

¿Habrá calma después del temporal?
6

¿Habrá calma después del temporal?

Más Noticias
Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Cierre de empresas y caída del empleo: más de 22.600 firmas dejaron de operar desde la asunción de Milei

Cierre de empresas y caída del empleo: más de 22.600 firmas dejaron de operar desde la asunción de Milei

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

El sector azucarero reordena su estrategia para esta zafra

El sector azucarero reordena su estrategia para esta zafra

Comentarios