Suspenden el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires

Verosimilitud del derecho y demora

Al analizar la causa, Mendel consideró que estaban dados los requisitos para dictar la medida cautelar, señalando la “verosimilitud en el derecho invocado” y el “peligro irreparable en la demora”, ya que el proceso de transferencia podría afectar a numerosos trabajadores y la estructura judicial. También remarcó que la medida del Gobierno “no ha sido compatible con el procedimiento establecido” en la normativa vigente, en particular por la falta de intervención de una comisión bicameral.