El Gobierno nacional enviará un paquete de leyes al Congreso con foco en seguridad, propiedad privada y ajuste del gasto

El paquete se terminó de definir en una reunión de la mesa política de la que participaron varios de los principales dirigentes del oficialismo, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, además de otros funcionarios y armadores políticos del espacio, consignó el diario "Ámbito".