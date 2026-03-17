El Gobierno nacional enviará un paquete de leyes al Congreso con foco en seguridad, propiedad privada y ajuste del gasto

El Gobierno nacional anunció además que enviará al Congreso nacional un paquete de leyes, que incluye un nuevo Código Penal.
Este proyecto fue elaborado por una comisión de juristas coordinada por el juez Mariano Borinsky, con aportes de Cúneo Libarona y Patricia Bullrich. Antes de presentar el texto definitivo, Mahiques realizará consultas con la Corte Suprema y entregará un informe a Javier Milei.
Entre las reformas previstas se destacan el endurecimiento de penas y medidas de protección de la propiedad privada, incluyendo la ley de expropiaciones, la ley de tierras, la ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana.
Según fuentes oficiales, también se prevén ajustes en temas sensibles como femicidio y aborto, consignó el diario "La Nación".
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, confirmó en su cuenta de X la conformación del nuevo paquete legislativo, señalando que se enviará al Congreso para su tratamiento.
El paquete se terminó de definir en una reunión de la mesa política de la que participaron varios de los principales dirigentes del oficialismo, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, además de otros funcionarios y armadores políticos del espacio, consignó el diario "Ámbito".
La convocatoria se produjo en un momento complejo para el Gobierno, marcado por la reaparición de la causa vinculada al criptoactivo Libra y por la polémica generada en torno a los viajes del propio Adorni, cuestionado por el uso de vuelos oficiales y privados en desplazamientos recientes.
En ese contexto, el oficialismo busca reordenar su frente político y concentrar la discusión pública en la agenda legislativa que pretende impulsar durante este año en el Congreso.