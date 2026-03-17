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Mahiques se reunió con la Corte Suprema nacional y hablaron sobre la necesidad de cubrir las vacantes judiciales

El ministro de Justicia del gobierno de Milei explicó que se iniciará el envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

El ministro de Justicia, junto con los integrantes de la Corte nacional. El ministro de Justicia, junto con los integrantes de la Corte nacional.
Hace 2 Hs

El flamante ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques, mantuvo este martes su primer encuentro institucional con los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras su designación por el presidente Javier Milei en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

El encuentro se realizó en medio de un clima político y judicial tenso, marcado por las últimas pruebas en la investigación del caso $Libra, las denuncias contra el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni y el juicio por el causa "Cuadernos".

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Según informó el propio Mahiques a través de sus redes sociales, durante la reunión ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales. El ministro explicó que se iniciará el envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, con el objetivo de normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia.

También se abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales mediante el sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias, “para asegurar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante vacancias, licencias u otros impedimentos de los magistrados titulares”, indicó Mahiques.

El ministro concluyó su mensaje subrayando la voluntad de trabajar coordinadamente con la Corte Suprema para “fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Antecedentes de Mahiques

Antes de asumir como ministro, Mahiques fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que había llegado por siete años a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta. Su carrera política se desarrolló principalmente en PRO, con apoyo del operador Daniel Angelici, y también ocupó puestos clave durante el gobierno de Mauricio Macri, como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Su trayectoria se consolidó a nivel internacional con su nombramiento como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales, fortaleciendo sus vínculos dentro del ámbito judicial y político tanto en Argentina como en el exterior.

Juan Bautista Mahiques también estuvo involucrado en la causa "Lago Escondido", en el que se investigó un viaje realizado en octubre de 2022 por jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín a la estancia del empresario Joe Lewis en Río Negro, bajo sospecha de dádivas e incumplimiento de deberes. 

En diciembre de 2023, el juez federal Sebastián Ramos anuló todo lo actuado en la causa y dispuso el sobreseimiento de todos los involucrados: los jueces Julián Daniel Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Gabriel Cayssials, el procurador porteño Juan Bautista Mahiques y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro junto a Leonardo Bergroth, entre otros, consignó entonces el sitio Infobae. 

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