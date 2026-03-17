Mahiques se reunió con la Corte Suprema nacional y hablaron sobre la necesidad de cubrir las vacantes judiciales

Antecedentes de Mahiques

Antes de asumir como ministro, Mahiques fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo al que había llegado por siete años a propuesta de Horacio Rodríguez Larreta. Su carrera política se desarrolló principalmente en PRO, con apoyo del operador Daniel Angelici, y también ocupó puestos clave durante el gobierno de Mauricio Macri, como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.