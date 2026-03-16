Soledad Molinuevo a Jaldo: "¿Cómo es posible que usted sepa detalles de la sentencia antes que yo?"

Jaldo confirmó ante la prensa la solicitud de una presentación judicial (medida cautelar residual), a raíz de los dichos de la diputada libertaria. "Fui a la Justicia y el juez me dio la razón en una parte, en otra parte no me dieron la razón. Pero esa señora no puede hablar de que somos mafiosos. Esa señora no puede pretender que el gobernador asuma -o que ella le adjudique- el rol de protector de todos los libertarios de la provincia de Tucumán", señaló.