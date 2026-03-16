Soledad Molinuevo a Jaldo: "¿Cómo es posible que usted sepa detalles de la sentencia antes que yo?"

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Soledad Molinuevo, cuestionó al gobernador Osvaldo Jaldo, luego de que el mandatario provincial afirmara en una conferencia de prensa que un juez le dio “la razón en partes” en el marco de una presentación judicial presentada por el titular del Poder Ejecutivo (PE) contra la legisladora.
A través de sus redes sociales, Molinuevo expresó su sorpresa e indignación por las declaraciones del gobernador, al señalar que hasta el momento no ha sido notificada formalmente de ninguna resolución judicial, mientras que el expediente continúa con acceso restringido en el sistema del Poder Judicial.
“Gobernador @OsvaldoJaldo, ud. anunció en conferencia de prensa el contenido de una denuncia en mi contra y hasta el resultado de la sentencia. Yo aún no he sido notificada de nada y la página del Poder Judicial sigue con acceso reservado. ¿Cómo es posible que ud. sepa detalles de la sentencia antes que yo?”, escribió la diputada.
Jaldo confirmó ante la prensa la solicitud de una presentación judicial (medida cautelar residual), a raíz de los dichos de la diputada libertaria. "Fui a la Justicia y el juez me dio la razón en una parte, en otra parte no me dieron la razón. Pero esa señora no puede hablar de que somos mafiosos. Esa señora no puede pretender que el gobernador asuma -o que ella le adjudique- el rol de protector de todos los libertarios de la provincia de Tucumán", señaló.
Y prosiguió: "O sea, eso ha sido nada más. La Justicia me dio la razón en parte, en parte lo dejó en suspenso. Después, si ustedes necesitan saber bien cómo es, entren a la página de los tribunales y la van a tener".
Gobernador @OsvaldoJaldo, ud. anunciÃ³ en conferencia de prensa el contenido de una denuncia en mi contra y hasta resultado de la sentencia! Yo aÃºn no he sido notificada de nada! y la pÃ¡gina del Poder Judicial sigue con acceso reservado. Â¿CÃ³mo es posible que ud. sepa detalles deâ¦ pic.twitter.com/Mj5eUy7cw4— Soledad Molinuevo (@SoleMolinuevo) March 16, 2026
"Transparencia judicial"
Tras esos dichos, la legisladora reclamó transparencia institucional y respeto por la independencia judicial, al advertir que la situación genera serias dudas sobre el manejo de la información dentro del proceso.
“Exijo transparencia y respeto a la independencia del Poder Judicial”, agregó Molinuevo en su publicación.
Las declaraciones de la diputada se producen en medio de cruces y cuestionamientos, luego de que el gobernador hiciera referencia pública al supuesto avance de la causa durante un encuentro con la prensa.
Según Molinuevo, el episodio abre interrogantes sobre cómo el Ejecutivo provincial pudo acceder a información judicial sensible antes que la propia parte involucrada, una situación que, según señalaron, “merece una explicación clara”.
"El cruce suma un nuevo capítulo al enfrentamiento político entre sectores de la oposición y el gobierno provincial, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos al funcionamiento institucional en Tucumán", señalaron en el espacio libertario en un comunicado.