Caso $Libra: la oposición presiona en el Congreso y pide respuestas

“Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, comienza el escrito, en una presunta referencia a Hayden Davis. El esquema detalla un adelanto de 1,5 millones de dólares en efectivo o tokens; otro monto idéntico condicionado a que Milei anuncia en la red social X (antes Twitter) a Davis como su asesor; y un pago final de US$2 millones de dólares tras la firma presencial de un contrato de asesoría en Blockchain e IA.