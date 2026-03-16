Caso $Libra: la oposición presiona en el Congreso y pide respuestas

El escenario político y judicial argentino se ha visto convulsionado tras una revelación del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. La pericia sobre el teléfono celular de Mauricio Novelli, el lobista que facilitó el ingreso del estadounidense Mark Hayden Davis a la Casa Rosada, arrojó un hallazgo determinante: un “memo” digital que detalla un presunto esquema de pagos por US$5 millones vinculados al lanzamiento del criptoactivo $Libra.
Este documento, que Novelli intentó eliminar sin éxito, fue recuperado por los peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). El texto, redactado con un estilo directo y comercial, funciona como una hoja de ruta sobre los acuerdos económicos necesarios para obtener el respaldo explícito del presidente Javier Milei al proyecto de criptomonedas, dividiendo el monto total en tres etapas de ejecución.
“Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, comienza el escrito, en una presunta referencia a Hayden Davis. El esquema detalla un adelanto de 1,5 millones de dólares en efectivo o tokens; otro monto idéntico condicionado a que Milei anuncia en la red social X (antes Twitter) a Davis como su asesor; y un pago final de US$2 millones de dólares tras la firma presencial de un contrato de asesoría en Blockchain e IA.
La temporalidad del documento es clave. Fue redactado entre octubre y noviembre de 2024, semanas antes de que Mark Hayden Davis aterrizara en Buenos Aires para ser recibido en la Casa Rosada. Además, los peritos informáticos destacan que la cifra total de US$5 millones coincide con el volumen de transferencias detectadas recientemente en diversas billeteras virtuales bajo investigación.
Interpelación virtual
El impacto de esta información no tardó en trasladarse al Congreso de la Nación. Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, tomó la iniciativa al interpelar públicamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El legislador difundió capturas de pantalla de un supuesto chat de WhatsApp donde se sugeriría una gestión de audiencia entre la ministra y el lobista Novelli.
Ferraro consultó a la funcionaria si efectivamente su secretaría había otorgado dicha reunión y si existía algún tipo de contratación vinculada a fondos de inversión extranjeros interesados en el área educativa. La respuesta de Pettovello fue inmediata y se produjo en el mismo terreno digital: “¿Querés que te lo desmienta por este medio o querés que te llame, Maxi? “, retrucó la ministra a través de X.
Tras una conversación telefónica privada, Ferraro publicó un mensaje de agradecimiento por la aclaración, aunque la tregua fue breve. El diputado aclaró que, si bien aceptaba la desmentida personal de la ministra, no podía declarar la falsedad de los chats, ya que estos forman parte de una pericia oficial incorporada al expediente judicial.
Repercusión legislativa
Mientras la tensión en las redes sociales crecía, una comisión de 14 diputados opositores anunció una conferencia de prensa de carácter urgente en el Congreso. Este grupo de legisladores viene trabajando desde hace tres meses en un informe que señala a Javier Milei y su hermana, Karina Milei, como piezas fundamentales para propiciar lo que consideran una “presunta estafa” de gran escala.
Durante el encuentro previsto en la Cámara de Diputados, se detallarán los pasos institucionales que la oposición considera necesarios. En estudio se encuentran nuevos pedidos de informes, citaciones a funcionarios y la presentación de los hallazgos ante el juez de la causa para que se profundice la línea de investigación sobre el entorno más íntimo del Presidente.
Por su parte, el bloque oficialista intenta contener el daño, argumentando que no hay pruebas de que el acuerdo haya sido validado por el Gobierno.