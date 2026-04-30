El momento del día en el que aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco, según especialistas

El peligro oculto durante las mañanas

Según los expertos consultados por el medio, el horario de mayor riesgo se sitúa entre las seis de la mañana y el mediodía. Esta ventana de tiempo no es casual, sino que responde a cambios hormonales y físicos que preparan al organismo para la actividad. "Los ataques cardíacos pueden ocurrir en cualquier momento del día, pero son más comunes en las primeras horas después de despertarse", explicó el médico cardiólogo de Washington Health, Nowwar Mustafa a Parade Magazine.