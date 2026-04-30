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El momento del día en el que aumenta el riesgo de sufrir un paro cardíaco, según especialistas

Un grupo de cardiólogos coincidió en la hora en que nuestro corazón es más propenso a sufrir de cambios hormonales y físicos.

Los momentos del día en que el corazón es más propenso a sufrir un ataque. Los momentos del día en que el corazón es más propenso a sufrir un ataque. Emily Laurence Sardinha/Parade Magazine
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cardiólogos advierten que el riesgo de infarto aumenta entre las 6:00 y el mediodía debido a cambios hormonales y físicos al despertar, según un estudio de Parade Magazine.
  • Al despertar, el cuerpo libera adrenalina y cortisol, elevando la presión arterial. Este proceso, sumado al estrés diario, puede detonar crisis en personas con factores de riesgo.
  • Especialistas sugieren rutinas matutinas tranquilas y chequeos regulares. Destacan que en mujeres los síntomas son sutiles, como fatiga o ansiedad, exigiendo atención inmediata.
Resumen generado con IA

A diferencia de lo que solemos ver en las películas, donde los infartos ocurren en medio de una cena elegante o tras una fuerte discusión nocturna, la realidad médica cuenta una historia diferente. Para la ciencia, existe una franja horaria crítica en la que nuestro sistema cardiovascular se vuelve más vulnerable y, curiosamente, coincide con el inicio de nuestra jornada.

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

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Un artículo, publicado la revista especializada Parade Magazine, revela que la mayoría de los eventos cardíacos no ocurren bajo la luz de la luna, sino en las primeras horas del día. Los especialistas coinciden en que el cuerpo atraviesa una transición biológica compleja al despertar que puede poner a prueba la resistencia de nuestras arterias.

El peligro oculto durante las mañanas 

Según los expertos consultados por el medio, el horario de mayor riesgo se sitúa entre las seis de la mañana y el mediodía. Esta ventana de tiempo no es casual, sino que responde a cambios hormonales y físicos que preparan al organismo para la actividad. "Los ataques cardíacos pueden ocurrir en cualquier momento del día, pero son más comunes en las primeras horas después de despertarse", explicó el médico cardiólogo de Washington Health, Nowwar Mustafa a Parade Magazine.

El especialista detalló que, cuando pasamos del sueño a la vigilia, el cuerpo libera una descarga de adrenalina que eleva la presión arterial y vuelve la sangre "más pegajosa". Si bien para una persona sana esto es parte del proceso normal, para alguien con hipertensión o factores de riesgo, este pico de presión puede ser el detonante de un episodio grave.

El rol del estrés y el ritmo circadiano

La transición al despertar también implica un aumento del cortisol, la famosa hormona del estrés. Este proceso natural, sumado a la ansiedad que genera pensar en las obligaciones del día, puede estrechar los vasos sanguíneos. "La fase de recuperación cardíaca ocurre durante el sueño y la activación cardíaca es necesaria durante el día para soportar la demanda de nuestro sistema circulatorio", señaló Mazen Roumia, médico cardiólogo intervencionista de HonorHealth.

Cuando nuestro reloj biológico se altera por falta de descanso o hábitos irregulares, el corazón pierde su capacidad de adaptación. Por ello, los médicos sugieren que mantener una rutina de sueño constante y evitar la exposición a luces artificiales antes de dormir son herramientas clave para proteger el músculo cardíaco durante la madrugada.

Diferencias de síntomas entre hombres y mujeres

Es fundamental entender que un infarto no siempre se manifiesta con el clásico dolor opresivo en el pecho. En las mujeres, por ejemplo, las señales suelen ser más sutiles y fáciles de confundir con otros malestares. El cardiólogo de Biltmore Cardiology, William Jaffe advirtió que los síntomas femeninos pueden incluir "ansiedad, dificultad para respirar, malestar estomacal, dolor en el hombro, la espalda y el brazo, o una fatiga inusual".

Reconocer estas alertas a tiempo es vital, ya que la rapidez en la atención médica define el pronóstico del paciente. Los especialistas enfatizan que, ante la menor sospecha, no se debe esperar a que el dolor sea insoportable para buscar ayuda profesional.

Cómo reducir el riesgo en las primeras horas

Para quienes tienen factores de riesgo, los cardiólogos recomiendan suavizar la transición matutina. Evitar ejercicios extremadamente intensos apenas suena la alarma y moderar el consumo de cafeína son pasos sencillos pero efectivos. "No subestimes el poder de los pequeños cambios. Los hábitos diarios persistentes suelen dar más beneficios que los cambios drásticos", afirmó el cardiólogo Mustafa.

Establecer una rutina matutina tranquila, que incluya ejercicios de respiración profunda, puede ayudar a mantener la frecuencia cardíaca bajo control. En última instancia, el control regular de la presión arterial y el seguimiento médico son las mejores defensas para que el despertar sea el inicio de un buen día.

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