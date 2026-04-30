Vuelve a clases el adolescente que mató a un compañero en una escuela de Santa Fe

El episodio ocurrió el 30 de marzo en la escuela N°40 Mariano Moreno, minutos antes del inicio de la jornada, cuando el alumno ingresó al establecimiento con una escopeta escondida en una funda de guitarra. Según la reconstrucción del caso, primero efectuó disparos en el baño y luego continuó en distintos sectores del edificio, provocando la muerte de Cabrera y dejando a otros estudiantes heridos.