Vuelve a clases el adolescente que mató a un compañero en una escuela de Santa Fe

Resumen para apurados
- Un adolescente de 15 años que mató a su compañero en Santa Fe retomará clases virtuales entre junio y julio tras ser declarado inimputable por la Justicia provincial.
- El ataque ocurrió el 30 de marzo en la escuela Mariano Moreno con una escopeta oculta. El joven permanece internado con asistencia psiquiátrica y psicológica permanente.
- La decisión busca garantizar el derecho a la escolaridad bajo un régimen de seguridad y tratamiento. El caso impulsa el debate sobre violencia escolar y salud mental juvenil.
La Justicia de Santa Fe confirmó que el adolescente de 15 años acusado de asesinar a su compañero Ian Cabrera, de 13, retomará su escolaridad bajo una modalidad virtual. El regreso a clases está previsto entre junio y julio, en el marco de un abordaje integral que incluye tratamiento psiquiátrico y estrictas restricciones, luego de haber sido declarado inimputable.
El episodio ocurrió el 30 de marzo en la escuela N°40 Mariano Moreno, minutos antes del inicio de la jornada, cuando el alumno ingresó al establecimiento con una escopeta escondida en una funda de guitarra. Según la reconstrucción del caso, primero efectuó disparos en el baño y luego continuó en distintos sectores del edificio, provocando la muerte de Cabrera y dejando a otros estudiantes heridos.
La investigación posterior reveló que el joven mantenía vínculos con comunidades online que glorifican hechos violentos, como la denominada True Crime Community. Además, otro menor fue detenido por presunto encubrimiento.
Actualmente, el adolescente permanece alojado en una institución especializada de Santa Fe, donde recibe asistencia psicológica y psiquiátrica permanente. La decisión de avanzar con su educación a distancia busca garantizar su derecho a la escolaridad, en paralelo con el tratamiento dispuesto por las autoridades.