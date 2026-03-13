Caso $LIBRA: se confirmaron cinco llamadas entre Novelli y Milei antes del tuit presidencial

La ruta de las cajas de seguridad y el mensaje "borrá"

El cronograma de los hechos refuerza la hipótesis de una maniobra coordinada. El 4 de febrero, Novelli habilitó dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez. El 16 de febrero, tras el colapso del token y el regreso del trader de EE.UU., su madre y su hermana fueron captadas por cámaras de seguridad retirando el contenido de los cofres. Cuando la jueza María Servini ordenó los allanamientos, las cajas ya estaban vacías.