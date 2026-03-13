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Caso $LIBRA: se confirmaron cinco llamadas entre Novelli y Milei antes del tuit presidencial

Un informe incorporado al expediente judicial reveló que el trader intentó comunicarse con el mandatario minutos antes de la promoción del token.

El presidente Javier Milei junto al empresario Hayden Davis. El presidente Javier Milei junto al empresario Hayden Davis.
Hace 1 Hs

El avance de la causa $Libra sumó un capítulo clave, ya que las pericias al teléfono del trader Mauricio Novelli revelaron una intensa actividad comunicativa con el presidente Javier Milei el pasado 14 de febrero. Según los registros, Novelli realizó al menos cinco llamadas al mandatario minutos antes de que este publicara el tuit que promocionó el token, el cual se desplomó poco después afectando a unos 40.000 inversores.

La información, revelada por el periodista Ariel Zak en C5N, detalló que las comunicaciones se concentraron alrededor de las 19.01, hora exacta del posteo presidencial. El cruce de llamadas no fue unidireccional: tras un breve bache, se registraron contactos desde el teléfono oficial hacia el del empresario. 

Además, el peritaje detectó diálogos entre Novelli y Julian Peh (CEO de Kip Protocol) y no se descartan vínculos con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

La ruta de las cajas de seguridad y el mensaje "borrá"

El cronograma de los hechos refuerza la hipótesis de una maniobra coordinada. El 4 de febrero, Novelli habilitó dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez. El 16 de febrero, tras el colapso del token y el regreso del trader de EE.UU., su madre y su hermana fueron captadas por cámaras de seguridad retirando el contenido de los cofres. Cuando la jueza María Servini ordenó los allanamientos, las cajas ya estaban vacías.

Otro dato comprometedor surge de un chat del 20 de febrero. Novelli le escribió a su socio, Manuel Terrones Godoy: “Llevo eso para allá, pero borrá”, una frase que la justicia interpreta como un intento de eliminar evidencia.

El misterioso jubilado y el millón de dólares

En paralelo, la investigación detectó un eslabón inusual: Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años de Tigre. Mellino habría recibido una transferencia de U$S1.000.000 en criptomonedas por parte de Hayden Davis, impulsor del proyecto, el mismo día en que Davis se reunió con Milei. 

Horas después, el jubilado -quien figura autorizado a conducir vehículos de alta gama de una firma vinculada- desvió los fondos a una cuenta aún no identificada.

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