Diputados vuelve a la carga por el caso $LIBRA y convoca a una conferencia por nuevas revelaciones

Los diputados que integran la Comisión Investigadora del caso $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 16 de marzo a las 16 en la Cámara de Diputados de la Nación. Según anticiparon, brindarán detalles sobre nuevas informaciones vinculadas al escándalo de la criptomoneda que se investiga desde 2025, donde se presumen vínculos con el gobierno de Javier Milei.