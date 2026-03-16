Caso $Libra: según Ferraro, el Congreso exigirá explicaciones a Milei tras las nuevas pruebas

"El Presidente mintió cuando dijo que no conocía a los creadores", sentenció Ferraro. Según la investigación, la promoción oficial disparó el valor del token de 0,01 a 5 dólares en horas, lo que permitió que un grupo selecto de 36 personas con información privilegiada ganara millones, mientras miles de ahorristas perdían su capital tras el desplome. Esta tarde, a las 16, Ferraro pondrá toda la documentación a disposición de la Justicia Federal.