Caso $Libra: según Ferraro, el Congreso exigirá explicaciones a Milei tras las nuevas pruebas

La investigación por el "Caso Libra" -la criptomoneda promocionada por Javier Milei en febrero de 2025- dio un giro de 180 grados. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora, adelantó que esta tarde presentará pruebas que comprometen la investidura presidencial y demostrarían que el mandatario no fue un actor ajeno a la maniobra.
Las pruebas clave del informe
- El "memo" de los 5 millones: peritos hallaron en el celular del lobista Mauricio Novelli un documento que detalla un esquema de pagos por U$S 5 millones a cambio del respaldo público de Milei. El pago se dividía en un adelanto, un desembolso por promoción en redes y un pago final tras un contrato.
- Llamadas en "hora crítica": el 14 de febrero de 2025, día del polémico tuit, Milei y Novelli hablaron siete veces (más de 13 minutos). Ferraro denunció que hubo "cientos de llamados" entre el entorno presidencial (incluyendo a Karina Milei y Santiago Caputo) y los responsables del token.
- Accesos a Olivos: se registraron 16 ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada de intermediarios vinculados a Hayden Davis, el creador estadounidense de la cripto.
"El Presidente mintió cuando dijo que no conocía a los creadores", sentenció Ferraro. Según la investigación, la promoción oficial disparó el valor del token de 0,01 a 5 dólares en horas, lo que permitió que un grupo selecto de 36 personas con información privilegiada ganara millones, mientras miles de ahorristas perdían su capital tras el desplome. Esta tarde, a las 16, Ferraro pondrá toda la documentación a disposición de la Justicia Federal.