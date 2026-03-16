Secciones
Política

Caso $Libra: según Ferraro, el Congreso exigirá explicaciones a Milei tras las nuevas pruebas

El presidente de la comisión investigadora en Diputados presentará hoy las llamadas y transferencias que complican al entorno de Milei.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora.
Hace 1 Hs

La investigación por el "Caso Libra" -la criptomoneda promocionada por Javier Milei en febrero de 2025- dio un giro de 180 grados. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora, adelantó que esta tarde presentará pruebas que comprometen la investidura presidencial y demostrarían que el mandatario no fue un actor ajeno a la maniobra.

Las pruebas clave del informe

- El "memo" de los 5 millones: peritos hallaron en el celular del lobista Mauricio Novelli un documento que detalla un esquema de pagos por U$S 5 millones a cambio del respaldo público de Milei. El pago se dividía en un adelanto, un desembolso por promoción en redes y un pago final tras un contrato.

- Llamadas en "hora crítica": el 14 de febrero de 2025, día del polémico tuit, Milei y Novelli hablaron siete veces (más de 13 minutos). Ferraro denunció que hubo "cientos de llamados" entre el entorno presidencial (incluyendo a Karina Milei y Santiago Caputo) y los responsables del token.

- Accesos a Olivos: se registraron 16 ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada de intermediarios vinculados a Hayden Davis, el creador estadounidense de la cripto.

"El Presidente mintió cuando dijo que no conocía a los creadores", sentenció Ferraro. Según la investigación, la promoción oficial disparó el valor del token de 0,01 a 5 dólares en horas, lo que permitió que un grupo selecto de 36 personas con información privilegiada ganara millones, mientras miles de ahorristas perdían su capital tras el desplome. Esta tarde, a las 16, Ferraro pondrá toda la documentación a disposición de la Justicia Federal.

Temas Buenos AiresCasa RosadaEstados UnidosJavier MileiKarina MileiSantiago CaputoGobierno de Milei$Libra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caso $Libra: la oposición presiona en el Congreso y pide respuestas

Caso $Libra: la oposición presiona en el Congreso y pide respuestas

Diputados vuelve a la carga por el caso $LIBRA y convoca a una conferencia por nuevas revelaciones

Diputados vuelve a la carga por el caso $LIBRA y convoca a una conferencia por nuevas revelaciones

Lo más popular
La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli
1

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”
2

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York
3

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz
4

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?
5

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?
6

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?

Más Noticias
¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?

¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Paro nacional universitario: Adiunt inicia hoy una huelga que se extenderá toda la semana

Paro nacional universitario: Adiunt inicia hoy una huelga que se extenderá toda la semana

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Causa Cuadernos: Cristina sale con tobillera para declarar ante el tribunal

Causa Cuadernos: Cristina sale con tobillera para declarar ante el tribunal

Recuerdos fotográficos: 1986. 1951. Se inaugura el dique de Escaba, un lago en la montaña

Recuerdos fotográficos: 1986. 1951. Se inaugura el dique de Escaba, un lago en la montaña

Comentarios