"Pichón" Segura le pidió perdón a Pelli, pero quedará bajo prisión preventiva en Benjamín Paz

"Le pido disculpas al señor (Federico) Pelli". Marcelo Claudio "Pichón" Segura admitió ante el juez Raúl Ángel Robin Márquez haber sido el autor del cabezazo que lesionó al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en La Madrid. Pero sus palabras de arrepentimiento no alcanzaron para evitar la decisión del magistrado: el empleado público deberá ser trasladado de inmediato a la cárcel de Benjamín Paz, donde quedará detenido bajo prisión preventiva durante los próximos cuatro meses.
La resolución fue adoptada en la audiencia de formulación de cargos y dictado de medidas de coerción, y se dictó como consecuencia del pedido formulado por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), los auxiliares fiscales Gabriela Ghilardi y Juan José Ibáñez (bajo la órbita del fiscal Miguel Ángel Varela), con la adhesión del representante de la víctima, Juan Colombres Garmendia.
El abogado defensor Ernesto Baaclini formuló de inmediato un planteo de impugnación contra la orden judicial, y cuestionó tanto la modalidad de arresto como el plazo establecido.
Segura, que permanece alojado en la comisaría de Simoca desde su aprehensión, fue imputado del delito de lesiones graves agravadas por alevosía en contra de Pelli, quien participó de la audiencia virtual desde la cama del sanatorio donde está internado.
Según las primeras actuaciones, el hecho se registró el miércoles, cerca de las 18.30, cuando Pelli concurrió a La Madrid junto a otros referentes de La Libertad Avanza para llevar colchones, ropa y otros elementos para personas damnificadas por las inundaciones.
Mientras Pelli y el resto de la comitiva libertaria caminaba por la ruta nacional 157 fueron interceptados por Segura. Tras un breve intercambio, el imputado -que es empleado de la comuna rural de Los Bulacio- le dio un cabezazo en el rostro al diputado nacional, que se desplomó sobre el pavimento.
Segura fue aprehendido en ese momento, mientras que Pelli fue trasladado primero al hospital de Concepción, donde fue asistido, para luego ser trasladado a la Clínica Mayo, en la Capital, donde permanece internado tras haber sido sometido a una cirugía por la fractura de los huesos de la nariz y otras lesiones.