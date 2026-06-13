¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

Resumen para apurados
- Hallan el cuerpo de Cinthia Lazarte calcinado y con un cable al cuello dentro de un auto incendiado en Tucumán el sábado, investigándose un presunto femicidio.
- La policía extinguió el fuego y halló a la víctima, en situación de calle, semidesnuda. Una cámara de seguridad filmó a un hombre bajando del vehículo antes del incendio.
- Los investigadores analizan el video para identificar al sospechoso y determinar si el fuego se inició para ocultar el crimen, clave para el avance de la causa judicial.
La investigación por la muerte de una mujer hallada dentro de un automóvil incendiado en la capital tucumana sumó nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre un posible femicidio. La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, alias "Piba", de 41 años.
Según pudieron reconstruir fuentes policiales, solía frecuentar la zona donde fue encontrado el vehículo, sobre calle Francia al 1.100, a pocas cuadras del parque 9 de Julio.
El hallazgo se produjo durante la madrugada de este sábado. De acuerdo con fuentes de la investigación, a la 1.25 la Policía recibió un alerta que advertía sobre un automóvil que se estaba incendiando en esa dirección.
Al llegar al lugar, los efectivos rompieron uno de los vidrios y lograron abrir una de las puertas. Tras retirar una rueda incendiada del interior del rodado, descubrieron el cuerpo de una mujer.
Según las primeras observaciones realizadas en la escena, la víctima estaba semidesnuda y tenía un cable atado alrededor del cuello, un dato que desde el inicio orientó la investigación hacia la hipótesis de una muerte violenta.
El automóvil había sido completamente afectado por el fuego y, por esa razón, los investigadores intentan determinar si la mujer falleció antes de que comenzara el incendio o si las llamas fueron provocadas para intentar eliminar evidencias.
Una cámara registró movimientos previos al incendio
Uno de los elementos incorporados a la causa en las últimas horas es el registro de una cámara de seguridad que habría captado el momento en que un hombre descendió del automóvil poco antes de que comenzara a arder.
Las imágenes son analizadas por los investigadores, que buscan establecer la identidad de esa persona y determinar cuál fue su participación en los hechos.
La situación de la víctima
De acuerdo con fuentes policiales, Lazarte se encontraba en situación de calle desde los 15 años y vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Además, tenía cuatro hijos de entre cinco y 19 años. Los menores se encuentran institucionalizados, según indicaron las mismas fuentes.